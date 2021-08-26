影／決非合成！喵星人會唱歌 跟著飼主一起哼出完美旋律

許多人飼養貓狗當寵物，不免有時都會感覺到，這些汪星人喵星人，到底是不是真的聽得懂人類在說什麼，甚至會模仿人類的語言和行動呢？最近日本媒體，就披露了一位網友的寵物貓，竟然會跟著主人一起唱歌。

根據日本媒體「NTV NEWS24」報導，一位住在東京的飼主柳澤久美子，日前向媒體投稿自家貓咪的影片。只聽見柳澤在貓咪身旁，唱起「汪汪汪」的旋律之後，貓咪也馬上用「喵喵喵」哼出了同一段旋律。接著下一段影片，也是柳澤唱了「喵喵喵」，貓咪也再跟著唱出「喵喵喵」。

媒體指出，這隻貓咪名為「SORA」，是隻被領養的中途貓。柳澤在飼養他之後，發現只要自己發出聲音，SORA都會加以回應，才進一步發現到他驚人音樂的才能。

許多網友紛紛表示「聽幾次都覺得好可愛」、「雖然不是百分之百相同但還是好厲害」、「這是我這幾年看過最震驚的影片」、「好像快睡著了都能跟上」、「前世是音樂家嗎」、「可以一起唱太可愛了」、「突然看到還以為是合成」、「節奏感跟音樂感都無可挑剔」、「複雜的節奏也都能完美複製」、「想起寶可夢的喵喵是怎麼拚命學人類語言了」。