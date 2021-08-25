北市動物園蛇頸龜寶寶愛吃肉 為登大人餐餐「吃到飽」

台北市立動物園首次成功繁殖羅地島蛇頸龜，目前已孵育出2隻蛇頸龜寶寶。動物園表示，蛇頸龜特徵是像蛇身一樣長長會彎曲的脖子，由於被列為極度瀕危的物種，又是第一次人工照養在照養，總算找到果蠅與果蠅的蛆是牠們願意接受的食物，為了希望牠們能夠快快長大，還讓牠們餐餐「吃到飽」。

動物園表示，透過與奧地利Turtle Island龜島保育研究中心合作所引進，台北動物園內的羅地島蛇頸龜媽媽在今年4月產下一窩蛋，經過觀察只有1顆成功受精，蛇頸龜蛋的孵化時間約120天，這顆蛋經過99日成功孵出；另一窩則有2顆成功受精，其中一顆經過120天，準時破殼而出。剛出生的蛇頸龜寶寶重量只有3g，背甲長為2.5cm，加上長長的頭頸部體長也只有5cm。

動物園表示，羅地島蛇頸龜為水龜，長時間在水裡活動，野外的蛇頸龜媽媽會將卵產在岸上，蛇頸龜寶寶孵化後再靠著自己的力量爬回水裡。保育員一開始只敢給蛇頸龜寶寶低淺的水，之後才移動到較深較大的水池。

羅地島蛇頸龜的主要食物為小型水生動物，算是純肉主義者，動物園內的成龜會給予乳鼠、牛肉、雞肉、魚蝦等肉類，但第一次人工照養蛇頸龜寶寶，為了找出適合龜寶寶的食物，可是讓保育員傷透腦筋。

動物園表示，嘗試過將牛肉、雞肉、紅蚯蚓、蒼蠅的蛆等等肉類切小塊，但蛇頸龜寶寶吃了幾口就吐出來，保育員也嘗試餵食牠們飼料，但喜歡活體食物的龜寶寶一概不接受，最後終於找到果蠅與果蠅的蛆，是牠們能接受的食物。並詳細記錄蛇頸龜寶寶每餐吃了幾隻蛆，而且採用「吃到飽」的方式，確保牠們有獲得足夠的能量。

羅地島蛇頸龜分布於帝汶西南部羅地島，多棲息在沼澤、梯田及湖泊中，剛出生的蛇頸龜寶寶胸甲上有黃點，長大後顏色會逐漸變淡，背甲大約會從2.5cm長到15至20cm，蛇頸龜長長的頭部沒辦法像一般印象中的烏龜一樣縮到龜殼裡，只會蜷曲到在龜甲旁側。

因人為捕捉與棲地破壞，羅地島蛇頸龜被IUCN國際自然保育聯盟紅皮書列為CR(極危)等級，臺北動物園首次成功繁殖羅地島蛇頸龜。