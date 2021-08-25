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影／紅毛猩猩寶寶隔玻璃不斷親吻孕婦肚皮 網友：既感動又傷心
英國34歲女性戴維絲（Naomi Davies）在懷胎4個月時造訪動物園，當她駐足在猿猴區時，驚訝地發現一隻小紅毛猩猩趴在玻璃前，不斷地親吻她的肚子。
戴維絲指出丈夫當時要她給紅毛猩猩母子看她的肚子，說他曾看過猩猩的互動。雖然戴維絲當時肚子很小，前方又隔著玻璃，她仍掀起衣服露肚皮給紅毛猩猩母子看，沒想到對方竟察覺她懷孕了，讓她很震驚且動容。
戴維絲表示：「看到紅毛猩猩媽媽和寶寶都對我感興趣，讓我感受到了親子間的緊密關係。」
現已生下女兒的戴維絲說，之後會帶女兒再訪動物園的紅毛猩猩，「看牠們還會不會認出女兒。」
多數網友讚嘆這畫面非常感人，但也有不少人指出：「很難過看到這些可愛的動物被放在厚厚的玻璃牆後面，這不是牠們應得的自由。」
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