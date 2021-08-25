快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／紅毛猩猩寶寶隔玻璃不斷親吻孕婦肚皮 網友：既感動又傷心

聯合新聞網 / 綜合報導
紅毛猩猩寶寶隔玻璃不斷親吻孕婦肚皮。圖／取自dailymail
紅毛猩猩寶寶隔玻璃不斷親吻孕婦肚皮。圖／取自dailymail

英國34歲女性戴維絲（Naomi Davies）在懷胎4個月時造訪動物園，當她駐足在猿猴區時，驚訝地發現一隻小紅毛猩猩趴在玻璃前，不斷地親吻她的肚子。

戴維絲指出丈夫當時要她給紅毛猩猩母子看她的肚子，說他曾看過猩猩的互動。雖然戴維絲當時肚子很小，前方又隔著玻璃，她仍掀起衣服露肚皮給紅毛猩猩母子看，沒想到對方竟察覺她懷孕了，讓她很震驚且動容。

戴維絲表示：「看到紅毛猩猩媽媽和寶寶都對我感興趣，讓我感受到了親子間的緊密關係。」

現已生下女兒的戴維絲說，之後會帶女兒再訪動物園的紅毛猩猩，「看牠們還會不會認出女兒。」

多數網友讚嘆這畫面非常感人，但也有不少人指出：「很難過看到這些可愛的動物被放在厚厚的玻璃牆後面，這不是牠們應得的自由。」

動物園 親子 懷孕

延伸閱讀

女與動物園黑猩猩「彼此相愛」4年 泣訴園方阻擋會情郎

鸚鵡逃家2天 歸來滿口「地鐵廣播」暴露行蹤

壽山動物園改造今天動工 黑猩猩籠子變身遊客餐廳

金剛猩猩「Jabali」不跟弟玩 伸手摸山羌下巴找玩伴

相關新聞

小黑貓滑倒瞬間「躍動感十足」 網友爆笑：動畫角色嗎

由於動物身體構造的不同，在做出動作的瞬間，常常會形成不可思議的姿態。最近日本社群網站上，就有人分享一張貓咪圖片，吸引到許多網友的迴響。

【動物冷知識】蝸牛殼往左旋還是往右旋？旋轉方向竟會影響性生活

哈囉大家好，我是帽帽！ 今天我們來看與殼有關的動物冷知識吧！

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

北市動物園蛇頸龜寶寶愛吃肉 為登大人餐餐「吃到飽」

台北市立動物園首次成功繁殖羅地島蛇頸龜，目前已孵育出2隻蛇頸龜寶寶。動物園表示，蛇頸龜特徵是像蛇身一樣長長會彎曲的脖子，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。