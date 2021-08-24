民代爆黑心寵物產業鏈 業者反嗆：商業往來就是集團？

聯合報 / 記者江婉儀李成蔭／新北即時報導
新北動保處人員前往扉扉寵物犬社關心。圖／新北市動保處提供
新北動保處人員前往扉扉寵物犬社關心。圖／新北市動保處提供

民進黨中央及地方民代今日舉行記者會，指控有黑心寵物集團產業鏈。新北動保處處長楊淑方說，新北都有相關稽查作為，但罰不勝罰，若要杜絕走私，中央在相關法令應該要更嚴格；遭指控的萌福寵物店阮姓負責人喊冤，店家只是商業往來就被打成集團；萌福寵物許姓店長也說，寵物販賣都有跟客人照著合約走，也會有後續關心及溝通，只是對方要求全部賠償，還鬧到議員那，他們也覺得無心無力反駁。

民進黨立委何志偉、羅美玲及新北市議員戴瑋姍、台北市議員鍾佩玲今早共同舉行記者會，指控新北有「黑心集團」大量非法養殖幼犬，且環境相當髒亂，還有民眾8月在板橋萌福寵物店買了年幼柴犬，帶回家三天就吐血死亡。

戴瑋姍還說，他們光一年多就接獲上百件陳情案，地方政府應加強稽查及加重處罰。楊淑方表示，從去年8月至今年目前為止，已經廢止4間寵物店許可證，凡在新北發現業者販售不明來源的犬貓，一律直接撤照，是直接採取最嚴格的方式，另外，新北市從2020年9月制定特定寵物買賣定型化契約書，也是全國第一個縣市制定。

楊淑方說，新北市在販售寵物業者上以每2年評鑑、不定期抽查或是民眾檢舉，就會啟動相關程序稽查，但罰不勝罰，若要杜絕走私，尤其在走私犬貓的席則上，需要更加嚴格，盼望中央在相關法令上改罰重一點，地方即便查到不明來源犬貓就會撤照，但還是有人鋌而走險以不斷換人頭開業，沒有走私就不會有不明來源的犬貓。

萌福寵物店阮姓負責人表示，新莊百合寵物店是他父親所開設，後來是因為合約到期，接下來幾家店也都是小孩們自己做，平常也會跟其他業者有生意往來，結果如今卻被戴瑋姍打成是「家族集團」，實在是很冤枉。

許姓店長表示，長期從事寵物行業，很多事情是盡心盡力，但小狗畢竟是活體，有得時候即使在店內吃飯及活動都正常，也可能因為小狗本身問題或飼主飼養問題而出狀況。

許先生強調，店內販賣寵物都會跟客人簽合約書，即便過了一段時間，也不可能對寵物置之不理，都會盡量去滿足客人需求，但這次事件是客人希望能店家能全部賠償，得到不滿意答案就往議員那去陳情。

店家決不是如外界所說的黑心，如果這樣動保處也會有相關懲處，店家一定一周就開不下去，而一開始不願意出面是因為，該嘗試溝通的管道都試了，客人還是不願意退讓，而他們也無心無力去跟民代做對抗。

新北動保處人員前往扉扉寵物犬社關心。圖／新北市動保處提供
新北動保處人員前往扉扉寵物犬社關心。圖／新北市動保處提供
新北動保處人員前往扉扉寵物犬社關心。圖／新北市動保處提供
新北動保處人員前往扉扉寵物犬社關心。圖／新北市動保處提供

寵物 走私

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