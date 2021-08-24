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動團反彈！ 頑皮世界急轉彎：不引進18隻非洲長頸鹿了

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
「頑皮世界」將引進18隻長頸鹿，但園區既有的長頸鹿「妮妮」因不明原因斷尾，遭質疑飼養及照顧條件不佳。圖／台灣動物平權促進會提供
「頑皮世界」將引進18隻長頸鹿，但園區既有的長頸鹿「妮妮」因不明原因斷尾，遭質疑飼養及照顧條件不佳。圖／台灣動物平權促進會提供

南台灣最大私人動物園「頑皮世界」原訂今年從非洲引進18隻長頸鹿，引發動保團體反彈，質疑將引進的長頸鹿來源不明，且對保育工作沒有益處。經過動保團體與頑皮世界多次會面溝通後，雙方今天聯合發出聲明稿，頑皮世界決定終止此次動物引進計畫，動保團體也一致給予肯定，並感謝園方善意。

頑皮世界野生動物園、台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會、台灣動物平權促進會今天聯合發出聲明。頑皮世界動物園表示，新團隊去年接手經營，面對已經開業25年的老舊園區，發現有許多地方需要改善，因此投入經費及人力啟動轉型計畫。一年多來建立專業動物醫院、改善軟硬體設施、提升動物福利，因此才啟動引進長頸鹿計畫。

頑皮世界表示，引進長頸鹿初衷，是觀察到非洲長頸鹿因為天然災害、人為獵捕，已面臨生存危機。加上南台灣緯度、天候與非洲相當，台灣社會、人文環境更佳，所以才計畫設立「長頸鹿復育基地」，以保種衛星族群，分散物種滅絕風險，而要維持族群永續健康，需有足夠的起始數量才能維持動物基因多樣性。所以建置檢疫環境、擬妥保育機制後，才正式依法向農委會提出申請， 並計畫由非洲當地派遣具豐富經驗的獸醫、保育員隨行，常駐台灣和頑皮世界組成跨國照養團隊。

動保團體認為，推動保育與教育的動物園，不應搜羅更多物種、且以圈養展示的舊思維，野生動物經過長途運輸與檢疫等過程，會帶給動物更多壓力緊迫，希望園方能在非洲協助野生動物的棲地保育，讓野生動物留在原棲地，而非引進到台灣。

近一個月以來，雙方經過多次溝通與評估後，頑皮世界今天正式宣布，即使出發點良善，但如果外界仍有疑慮，就違背了成立「長頸鹿復育基地」的初衷，所以即使已取得輸入許可、並建置完成檢疫設施，仍決定即刻終止此次動物引進計畫，並將持續贊助非洲保育工作，希望讓野生動物在當地有更好的生存環境。

頑皮世界表示，照顧動物是一輩子的事，是責任也是使命，終止此次動物引進計畫，是轉型中的一個波折，但也因此有機會與動保團體當面交流，未來會持續精進園區和改善動物福利。

長頸鹿 非洲 動保團體

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