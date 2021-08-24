不動產店可和貓貓一起上班！員工遭突襲「抱頭理毛」笑翻同事

日本一間不動產店能和貓咪一起上班，社員捕捉到有趣的畫面，一隻虎斑貓跳上正在用電腦的男員工肩膀上，抱住頭幫他的頭髮「理毛」，惹得在場眾人大爆笑，也有不少網友說好想去這家店上班，被貓打擾感覺很幸福。

這間不動產公司是ユーエルネット江坂店，店長表示跳到男員工肩上的貓「ルイ」是4個月大的米克斯，是該名員工養的貓。18日早上他正在更新房產物件，ルイ無預警跳到他肩上，其他員工完全沒注意到，直到他大喊「好癢！」，惹得在場者大笑。

ルイ待在主人肩上理毛長達7～8分鐘，接著就跳下來，和照片後方椅子上的另一隻貓「イチタ」一起玩，イチタ同樣是這名員工養的米克斯貓。店長透露ルイ在家常常做這種事，在店裡還是第一次。

ユーエルネット江坂店裡充斥著貓。圖取自推特

店長說，大約一年半前，突然有個「店裡有貓是不是也不錯？」的念頭，於是就允許員工帶貓來上班。現在會出現在店裡的貓一共有四隻，固定班底就是這次爆紅照片中的兩隻，另外兩隻則是店內員工較少時會帶過來。

店長表示所有員工都很愛動物，五人中有四人養貓、另一人則是養兔子；而來店的客人對於這種充滿貓的環境，普遍反應也很好。

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