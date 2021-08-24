大黑狗的幸福路 投入邊緣犬照顧的中途家庭

聯合新聞網 / 文/ 梁敏萱
大黑狗「寬福」經過行為調整，已成為適合認領養的親人狗狗。 照片來源/ 中途飼主滾滾提供
大黑狗「寬福」經過行為調整，已成為適合認領養的親人狗狗。 照片來源/ 中途飼主滾滾提供

年紀剛滿3歲的寬福，是一隻活潑強壯的大黑狗，雖然親人，卻很難在台灣找到合適送養的家庭，因緣際會下，牠來到一個願意完整包容接納牠的中途家庭，重新適應與人類一起的生活。

照顧牠的主人是與伴侶同住的滾滾，過去曾與家人養過狗、兔子、天竺鼠等寵物，但上一輩飼養動物的觀念不同，只要動物不符期待，就會有丟掉的念頭。這樣的經驗，讓滾滾更加堅定，只要養了動物，就要想盡辦法陪伴牠克服各種困難。

寬福雖然看起來沉穩，但有時候遇到小型犬，仍會有攻擊行為，對此，滾滾耐心的帶著牠一起上寵物行為課程，從響片訓練中，矯正寬福的行為與性格。因為疫情關係，不方便找老師到家裡教學，滾滾也積極地從各方管道了解資訊，最後找到了浪犬博士，一個專門提供犬隻行為訓練的線上課程平台，透過觀察寵物行為，在家裡也能進行訓練。

跟一般人不一樣，滾滾立志做中途家庭，「這隻狗原本可能因為一些狀況，沒有辦法適應家庭的生活，可是他來到中途家庭，他獲得一個機會，可以包容他犯錯，有人會陪他去等待跟一起學習。」

在擔任中途的過程，改變的不只是寬福，滾滾也發覺自己變得更勇敢了。過去的她非常害怕衝突、凡事選擇忍耐，照顧寬福的過程，卻能為了提升寬福的生活品質有了極力爭取、或是斷然捨去的勇氣。

「當時我們在搬家找房子，想說讓牠可以生活在一個更寬敞、安靜的空間，為此也傷透腦筋，但好不容易找到時，才意外發現新家的樓梯牠後腳沒有力氣、根本爬不上去。」最後，滾滾與伴侶選擇賠上違約金，再另尋合適的房子。

滾滾描述，若是過去的她，遇到這麼多挫折與現實層面的困難，可能就會選擇放棄，但為了寬福而努力，讓她看見自己原來也能有堅持不妥協的一面，反而感到很幸福。

雖然中途只是一段過程，滾滾仍對寬福付出全部的愛，過程中曾經遭遇的困難，都是為未來幫助其他狗狗所修的學分。她期待自己能成為一個越來越好、可以陪伴狗狗成長的中途家庭，「陪牠走一段路，換來牠下半輩子的幸褔。」

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