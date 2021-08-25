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鸚鵡逃家2天 歸來滿口「地鐵廣播」暴露行蹤
英國39歲女性柏依絲（Karlene Boyce）飼養的2歲非洲灰鸚鵡格雷（Grey）月初趁他們不注意偷偷逃出家園，2天後在離住所32公里處尋獲，返家後不停發出「地鐵廣播」暴露牠的行蹤。
柏依絲說格雷失蹤後，她在社群平台發布尋鳥啟示但一無所獲。直到15日柏依絲在英國交通警察的社群平台看到：「緊急！今天在滑鐵盧車站發現了一隻鸚鵡，飼主請盡快聯繫我們。」才找到格雷。
柏依絲表示，英國交通警察在一個遊民肩膀上發現格雷就帶走牠，牠很快地與2名警察成為好朋友。格雷在鸚鵡救援小組Birdline志工家住一晚後就被接回家。
柏依絲說格雷目前身心恢復良好，只是一直發出地鐵裡的噪音，大聲嚷嚷「靠左、靠左」，還不斷製造像是火車在軌道上摩擦的低沉聲音。
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