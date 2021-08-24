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嘉義梅山「萬鷺朝鳳」九月初登場 第一波報馬仔現蹤

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」，是每年秋天限定的特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀。圖／攝影師蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」，是每年秋天限定的特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀。圖／攝影師蘇家弘提供

嘉義縣梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」，是每年秋天限定的特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀；農曆白露將至，生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天上山探路發現已經有近百隻黃頭鷺徘徊山谷間，他也透露獨家私密賞鳥點，讓民眾可以一睹美景。

蘇家弘說，每年黃頭鷺由北方南遷避冬，由北海岸登陸台灣後，沿山區水庫和水域飛行約9月初途經太興村，群鳥編隊飛過山頭，最高單日萬隻以上，當地居民稱生毛樹溪為「鳳凰山」，因此，每年黃頭鷺過境被外界稱為「萬鷺朝鳳」，吸引民眾及鳥友專程到太興賞鳥。

黃頭鷺過境台灣時間約每年白露至寒露節氣，約9月至10月初，蘇家弘昨天下午上山，發現今年第一批黃頭鷺過境太興村約100隻，他說今年受颱風影響有可能遇到上萬，甚至數十萬隻黃頭鷺齊聚山間的壯麗奇景，鳥群盤旋期間如龍似虎，令人目不暇給。

蘇家弘推薦九月初下午6時許，為最佳賞鳥時機，最佳觀賞地點他則推薦太興村溪頭的草本傳奇或太興村大地茶席。

太興村長兼社區發展協會理事長簡慶輝說，「萬鷺朝鳳」是季節限定生態奇觀，只要起北風和東北季風，每天下午4點到6點鳥況最佳，一群群黃頭鷺沿生毛樹溪谷飛翔上升，漸次盤旋，像銀龍擺姿搖尾，最佳觀賞地點他推薦：大地茶席、巧雲小棧、朝夕茶廠、太興山莊、草本傳奇、泰興巖及嘉154鄉道9.5K處。

嘉義縣梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」，是每年秋天限定的特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀。圖／攝影師蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」，是每年秋天限定的特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀。圖／攝影師蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」，是每年秋天限定的特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀。圖／攝影師蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」，是每年秋天限定的特色生態景觀，每天成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀。圖／攝影師蘇家弘提供

賞鳥 溪頭

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