影／美景當前正優雅…沙灘做瑜珈突遭「鬃蜥咬手指」她氣炸

巴哈馬一名瑜伽教練21日在社群平台分享她在藍天白雲下沙灘做瑜珈的畫面，起初她拱起背，左臂向外延伸，接著竟出現一隻鬣蜥，咬住她懸在空中的手指，讓她頓時氣急敗壞朝鬣蜥丟沙，一邊破口大罵。

瑜伽教練解釋自己被鬣蜥咬到流血，還說：「沙灘上遍地是鬣蜥。人們一直去那裡餵牠們。」她表示已看醫生並接受抗生素治療，手指目前沒大礙。

沙灘上遍地都是鬣蜥。圖／取自 twitter@bahamahoopyogi

瑜伽教練的影片至今吸引超過360萬觀看人次，許多網友對鬣蜥反應印象深刻，紛紛表示：「他咬完手指後，淡定坐在那裡感覺像在問：『怎麼了嗎？』」、「他只是靜靜坐著看你發飆」、「可憐的鬣蜥肚子餓了」。

寵物網站The Pet Enthusiast指出，鬣蜥主要棲息在中南美洲以及加勒比地區，牠們的牙齒非常銳利，被牠們咬到雖然不會中毒，但可能會受重傷。若不幸被鬣蜥咬傷，建議用溫水和肥皂沖洗咬傷處，塗抹殺菌劑和抗菌軟膏，覆蓋傷口2到3天，每天清潔1次。並應按醫囑服用抗生素，完成整個療程。