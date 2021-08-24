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布偶貓蹭好久爬不上矮層架 被網友笑：你真的是貓嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
布偶貓想要跳上一個不算高的層架，卻磨蹭很久都上不去。圖取自推特
布偶貓想要跳上一個不算高的層架，卻磨蹭很久都上不去。圖取自推特

貓咪是靈巧的動物，即使是身軀圓潤的肥貓要跳上跳下也非難事。但有飼主捕捉到他養的布偶貓想要跳上一個不算高的層架，卻磨蹭很久都沒上去，讓人懷疑牠真的是貓嗎？

日本網友分享家中10個月大布偶貓「バロン」的影片，バロン對鐵製層架上的東西感興趣，牠前腳攀上架子、用後腳站立，試圖跳上第二層，但即使左右移動尋找最佳位置，過了很久都沒爬上去，攀登過程中還踢到下方的垃圾桶。

主人事後釋出一張照片，經過很長一段時間，バロン終於成功攀上鐵架第二層，得以好好探尋牠感興趣的物品。

最後終於成功了！圖取自推特
最後終於成功了！圖取自推特

網友對バロン的動作直呼根本不像以敏捷著稱的貓，反而像剛學會站立、扶著東西練習的嬰兒。但也有人指出バロン只是個性謹慎，在沒找到適合的著陸位置前不輕易行動；從飼主其他上傳的影片來看，バロン平常在玩耍時依然是身手靈活的貓咪。

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