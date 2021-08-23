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竹市毛小孩認養率僅5成 擬補助首年寵物醫療保險

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市動物保護教育園區收容許多毛小孩，園內志工與工作人員細心照料，希望毛小孩最後都能找到溫暖的家。圖／新竹市動物保護及防疫所提供
新竹市動物保護教育園區收容許多毛小孩，園內志工與工作人員細心照料，希望毛小孩最後都能找到溫暖的家。圖／新竹市動物保護及防疫所提供

新竹市動物保護教育園區3年來認養率從7成6下滑至4成9，低於全國平均5成7，被審計單位點名改善，市府動保所分析，竹市多為公寓大樓，較不適合飼養動物，認養率維持5成左右，但仍會持續強化認養工作，也會繼續推動飼主責任教育課程，確保認養品質，另也將研擬推首年動物醫療保險補助計畫，保障動物健康也提高認養誘因。

新竹市政府為改善動物收容環境，花2年半時間興建完成動保教育園區，去年初啟用，環境寬敞新穎，讓毛小孩能自在活動，不過，審計室審核發現認養率仍偏低，2018年認養率76.58％、2019年37.95%，去年收容658隻、認養327隻，認養率49.70％。

動防所所長楊家民說，原先認養率較高，是因當時尚未執行零安樂死，不少愛心人士擔心動物面臨安樂死，趕在期限前大量認養，再加上收容所尚未改建，收容犬貓數量較少，認養率相對較高，但隨著零安樂死上路、動保園區改建完成，認養率維持5成。

楊也分析，認養率也與縣市型態有關，新竹市屬都會型城市，公寓大樓居多，較不適合飼養毛小孩，加上竹市也較少如中途之家等私人動物收容單位，認養率難以大幅提升，且民眾多偏好認養幼犬或幼貓，年邁的毛小孩會有醫療照護問題，也難推認養。

「收容所會努力提升認養率、加強流浪動物中途照護品質！」楊家民提到，尤其先前疫情嚴峻期間，因管制參觀人數，認養率有降低，如今疫情趨緩，動防所將持續結合志工進行動物陪伴及親人訓練以提升認養率，並持續落實飼主責任教育課程為動物挑選優質認養人。

新竹市政府動防所也研議，將首度推行認養動物首年動物保險補助計畫，1年1千多元的醫療保險費用由市府負擔，目前正與保險公司接洽，預計年底上路，希望能使認養動物能受到更優質完善照顧，並藉此提高飼主認養動物的誘因。

新竹市動物保護教育園區收容許多毛小孩，園內志工與工作人員細心照料，希望毛小孩最後都能找到溫暖的家。圖／新竹市動物保護及防疫所提供
新竹市動物保護教育園區收容許多毛小孩，園內志工與工作人員細心照料，希望毛小孩最後都能找到溫暖的家。圖／新竹市動物保護及防疫所提供

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