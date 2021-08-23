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小女孩和狗狗相依偎場景好溫馨 轉到正面劇情急轉直下
凡事不能只看表面！有網友上傳女兒和寵物狗狗很親近的照片，實際上卻不如畫面那麼溫馨，原來狗狗靠近女孩是覬覦她手上的麵包，最後整塊搶走，讓母女當場傻眼。
一名日本媽媽在推特上傳一張6歲女兒和狗狗なむ的照片，なむ和小女孩依偎在一起，從背影看來感情非常好。但轉到正面，卻看到なむ正一口奪去女孩手中的食物，女孩原本抓著麵包的兩手張開僵在那兒，顯得不知所措。
媽媽受訪時還原當天情況，女兒當時拿著麵包外出散步，なむ可能是聞到麵包的香味被吸引過來，女兒一開始試圖抵抗，卻還是不敵なむ攻勢，麵包被搶走。但女兒並沒有大哭，只是陷入沉默，媽媽推斷這個麵包已經是女兒的第三個零食，所以被狗狗搶走也不至於太難過。
なむ搶走麵包後馬上就吃下肚了，媽媽說女兒和なむ的關係並沒有因為這件事受影響，依然感情很好。なむ以往也曾搶奪家裡養的另一隻13歲狗狗的飼料，但是被對方殺氣騰騰的氣勢嚇到，之後就不敢挑戰牠了。
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