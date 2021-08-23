小女孩和狗狗相依偎場景好溫馨 轉到正面劇情急轉直下

凡事不能只看表面！有網友上傳女兒和寵物狗狗很親近的照片，實際上卻不如畫面那麼溫馨，原來狗狗靠近女孩是覬覦她手上的麵包，最後整塊搶走，讓母女當場傻眼。

一名日本媽媽在推特上傳一張6歲女兒和狗狗なむ的照片，なむ和小女孩依偎在一起，從背影看來感情非常好。但轉到正面，卻看到なむ正一口奪去女孩手中的食物，女孩原本抓著麵包的兩手張開僵在那兒，顯得不知所措。

狗狗一口奪去女孩手中的食物，女孩顯得不知所措。圖取自推特

媽媽受訪時還原當天情況，女兒當時拿著麵包外出散步，なむ可能是聞到麵包的香味被吸引過來，女兒一開始試圖抵抗，卻還是不敵なむ攻勢，麵包被搶走。但女兒並沒有大哭，只是陷入沉默，媽媽推斷這個麵包已經是女兒的第三個零食，所以被狗狗搶走也不至於太難過。

なむ搶走麵包後馬上就吃下肚了，媽媽說女兒和なむ的關係並沒有因為這件事受影響，依然感情很好。なむ以往也曾搶奪家裡養的另一隻13歲狗狗的飼料，但是被對方殺氣騰騰的氣勢嚇到，之後就不敢挑戰牠了。

⭐️「寵物健康我守護」 倒數最後二天 邀稿中 賺獎金6000元幫毛孩加菜！

陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情）

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！