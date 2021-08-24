影／寵物睡覺他來亂 豆苗搔癢松鼠反應讓網友爆笑：本能反射

不同的寵物或許性格上彼此有差，但是在吃的這方面相當在乎，幾乎是所有寵物們的共識。最近就有日本網友，拍下自家松鼠的一段影片，證明寵物對吃到底有多麼執著。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「hacchi_pucchi33」最近分享一段影片，他趁著飼養的松鼠在睡覺時，悄悄拿著一支豆苗接近搔癢。過不了多久，松鼠馬上察覺到了豆苗的存在，馬上醒來抓住豆苗，開始大快朵頤一番。

hacchi_pucchi33表示，這隻松鼠的品種是「理查森地松鼠」，今年兩歲大。平常動作就很靈敏，手腳相當迅速。有時遠遠拿著豆苗，他就會自己跑來，抓著美食猛啃。這回他吃完之後，還自己跑回老巢繼續睡覺。

其他網友看了，紛紛表示「太可愛了吧」、「三大慾望同時實現了兩個」、「居然真的吃掉了」、「這是我最近看到最療癒的影片」、「這什麼可愛生物，我想養一百萬隻」、「邊睡邊吃呢」、「搞不好吃完之後自己都不記得」、「幸福的具現化」、「一開始的睡姿好像人類」、「根本是條件反射」、「這是本能發揮吧」。