快訊

高溫36度以上！吳德榮：周四至下周一 本月最熱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／寵物睡覺他來亂 豆苗搔癢松鼠反應讓網友爆笑：本能反射

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友趁松鼠睡覺時拿豆苗靠近，沒想到松鼠馬上醒來狂啃。圖擷取自twitter
一位日本網友趁松鼠睡覺時拿豆苗靠近，沒想到松鼠馬上醒來狂啃。圖擷取自twitter

不同的寵物或許性格上彼此有差，但是在吃的這方面相當在乎，幾乎是所有寵物們的共識。最近就有日本網友，拍下自家松鼠的一段影片，證明寵物對吃到底有多麼執著。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「hacchi_pucchi33」最近分享一段影片，他趁著飼養的松鼠在睡覺時，悄悄拿著一支豆苗接近搔癢。過不了多久，松鼠馬上察覺到了豆苗的存在，馬上醒來抓住豆苗，開始大快朵頤一番。

hacchi_pucchi33表示，這隻松鼠的品種是「理查森地松鼠」，今年兩歲大。平常動作就很靈敏，手腳相當迅速。有時遠遠拿著豆苗，他就會自己跑來，抓著美食猛啃。這回他吃完之後，還自己跑回老巢繼續睡覺。

其他網友看了，紛紛表示「太可愛了吧」、「三大慾望同時實現了兩個」、「居然真的吃掉了」、「這是我最近看到最療癒的影片」、「這什麼可愛生物，我想養一百萬隻」、「邊睡邊吃呢」、「搞不好吃完之後自己都不記得」、「幸福的具現化」、「一開始的睡姿好像人類」、「根本是條件反射」、「這是本能發揮吧」。

日本 寵物

延伸閱讀

綿羊面露「無敵笑容」治癒無數網友　園方曝這表情有一涵意

日本水族館魟魚斜趴觀景窗 一臉嬌羞「偷看」網笑翻

中元祭祖佛壇卻遭貓皇霸佔 網友見照笑了：祖先會很開心吧

小黑貓滑倒瞬間「躍動感十足」 網友爆笑：動畫角色嗎

相關新聞

遊客減少 小黑熊出沒塔塔加

玉山國家公園因疫情致遊客減少，不少動物在園區頻出沒，林道及步道上經常出現黃喉貂、山羌、水鹿、黑尾帝雉等保育野生動物。一名...

影／寵物睡覺他來亂 豆苗搔癢松鼠反應讓網友爆笑：本能反射

不同的寵物或許性格上彼此有差，但是在吃的這方面相當在乎，幾乎是所有寵物們的共識。最近就有日本網友，拍下自家松鼠的一段影片，證明寵物對吃到底有多麼執著。

影／ESPN放送另類跑步比賽 觀眾：為了牠們第一次看體育台！

美國ESPN運動台上週放送一場另類的賽跑比賽，選手不是人類。

水豚君妹妹 喜獲雙寶

台北市立動物園水豚君第二代「妹妹」，今年7月30日順利產下兩隻寶寶。動物園表示，因在茄苳樹下出生寶寶取名為加加、苳苳，初...

小黑貓滑倒瞬間「躍動感十足」 網友爆笑：動畫角色嗎

由於動物身體構造的不同，在做出動作的瞬間，常常會形成不可思議的姿態。最近日本社群網站上，就有人分享一張貓咪圖片，吸引到許多網友的迴響。

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。