聽新聞
test
0:00 / 0:00
日媒調查貓貓最愛事物TOP 5！給牠罐罐的主人只能排第四
貓咪性格自我又難捉摸，各位貓奴知道主子最喜歡什麼嗎？日本媒體調查，貓最中意的對象果然不是人類，能為牠帶來舒適感和安全感的物品榮登第一。
據ねこのきもちMAGAZINE的「貓最喜歡的事物」讀者調查，第一名為「紙箱」，貓咪喜歡紙箱這回事可能連沒養貓的人都略知一二。紙箱材質柔軟，舒適度高，不管是坐在上面還是窩進裡面都很舒服。
貓喜歡鑽比自己身體還小的紙箱，緊緊貼合的尺寸讓貓產生安全感。貓是喜歡獨處的動物，紙箱能一定程度隔絕聲音，待在紙箱裡能減少干擾。
第二名為「線」，由於線狀似老鼠或蛇的尾巴，能激起貓的狩獵本能，會想去捕捉它。另外有另一說是貓喜歡像羊毛或綿花等的纖維質物品，所以對線也相當鍾愛。
第三名是「眺望戶外」，一般的家貓很少帶出門，比起室內一成不變的樣貌，牠們更喜歡觀賞窗外會動的事物，例如車子、小鳥等。尤其是以往有出門經驗的貓，對外頭世界的渴望更為強烈。
第四名是「待在主人身邊」，貓會根據氣味、外貌、動作等來判斷，待在這個人身邊會不會有安全感，另外做出討牠們歡心、不做讓牠們厭惡的事，例如「這個人會給我飯飯」、「這個人不會剪我指甲」也能印象加分。如果能做到讓貓信賴安心，牠就會願意待在你身邊。
第五名為「玩具」，貓咪喜歡逗貓棒之類的玩具，人用玩具和貓一起玩耍和互動，能讓貓咪感到愉悅，另外也有用特定氣味和材質吸引貓的玩具。
⭐️「寵物健康我守護」倒數最後二天邀稿中 賺獎金6000元幫毛孩加菜！
陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情）
活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言