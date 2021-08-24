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影／ESPN放送另類跑步比賽 觀眾：為了牠們第一次看體育台！
美國ESPN運動台上週放送一場另類的賽跑比賽，選手不是人類，而是奮力向前奔馳的柯基犬。
這場7月25日舉行的賽事，共有9場比賽，最後從72隻參賽狗中脫穎而出的是來自美國阿拉巴馬州奧本（Auburn）的安格斯（Angus）。這是牠第2次奪冠，接下來會爭取明年比賽3連霸的地位。
不少ESPN體育台的觀眾在社群平台分享這罕見的賽事，紛紛指出：「我看到柯基犬比賽，裡面有隻狗狗直接向左跑到場外的畫面擊中我的心。」、「ESPN體育台播映柯基犬比賽時，是我唯一會看這台的時候。」
但也有觀眾對體育台這次的轉播感到不解表示：「ESPN體育台播映柯基犬比賽？謝謝你們，不過為什麼呢？」
We have Corgi races on ESPN, the immediate left turn to the infield got me pic.twitter.com/BSqdk1I68Q— CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) August 21, 2021
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