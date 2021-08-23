女與動物園黑猩猩「彼此相愛」4年 泣訴園方阻擋會情郎

比利時女性蒂默曼絲（Adie Timmermans）過去4年每周都會探訪動物園裡38歲雄性黑猩猩齊塔（Chita），並深信他們彼此相愛，但是動物園現在禁止蒂默曼絲再接觸齊塔，說齊塔已被其他黑猩猩排擠。

蒂默曼絲說：「我愛那隻動物，牠也愛我。我一無所有。他們為什麼要剝奪這件事（探視齊塔）？其他訪客還是可以探視齊塔，為什麼我不行？」

蒂默曼絲每週探訪齊塔時，會跟牠互相親吻和揮手。但動物園表示如果齊塔與人類的關係繼續下去，可能會影響牠的健康，園方只是希望動物「快樂」。動物園並告訴蒂默曼絲：「動物若過於關注人類，就不會獲得同儕的尊重。我們希望齊塔盡可能成為黑猩猩。」

蒂默曼絲每週探訪齊塔時，會跟牠互相親吻和揮手。圖／取自 atv

動物園指出齊塔在動物園參觀時間之外，一天會和其他黑猩猩相處15個小時，如果牠接觸人類，其他黑猩猩會將他排除在外，「不會視牠為群體的一員，牠在動物園開放以外的時間就得獨自坐著。」

動物園館長拉芙（Sarah Lafaut）解釋：「我們當然樂見遊客和動物如此親密，但動物福利永遠是第一順位。齊塔30年前進入動物園，當時牠是居家寵物，牠在動物園裡學習了黑猩猩的行為，但對人類的興趣仍然存在。」