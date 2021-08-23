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中元祭祖佛壇卻遭貓皇霸佔 網友見照笑了：祖先會很開心吧

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友每次中元拜拜，佛壇都會被家中貓咪霸佔，讓他無奈表示「會遭到報應」。圖擷取自twitter
一位網友每次中元拜拜，佛壇都會被家中貓咪霸佔，讓他無奈表示「會遭到報應」。圖擷取自twitter

中元普度拜祖先，比起貢品是否豐盛，有沒有懷抱一顆真誠的心意，才是更重要的。不過最近有日本網友，卻說他每次中元祭祖，都注定要遭到「報應」。而其中的原因，就出在他家的貓咪身上。

根據日本媒體「grape」報導，日本網友「7Non30noN7isi7」最近分享一張照片，說每次在中元節時，也是他家「報應系列」到來的季節。而照片中可以看到佛壇上頭，幾乎被家中飼養的貓咪們佔據。貓皇們還都露出一副理所當然的表情，貢品則都被擠到邊邊。

7Non30noN7isi7表示，他為了防止喵星人搗亂，還在佛壇上放了防貓針山。結果貓咪卻毫不在乎，直接一屁股坐在針山上，看得他也束手無策，只能跟在另一個世界的爺爺奶奶們表達歉意。

網友們則表示「祖先們搞不好會很高興」、「我死後也請這樣祭拜我」、「毛色都很漂亮呢」、「這是最棒的款待」、「大家都來拜拜了」、「居然直接坐在防貓針山上」、「針山完全沒用啊，我家也是用一下就撤了」、「祖先們一定會原諒的」、「好可愛而且好多隻」、「爺爺奶奶們應該也會很開心」。

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貓咪 中元祭

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