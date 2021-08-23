哥哥陪我玩！小非洲象雙腳站立 擁抱撲向打掃中的保育員

因應新冠疫情，日本網友在推特發起為動物園和水族館應援的主題標籤（hashtag）和照片募集，一名大象愛好者投稿了一張非洲象擁抱保育員的相片，傳達出人象間滿滿的愛。

這張照片攝於愛媛縣立砥部動物園，攝影者Nao表示，這是8年前拍的，當中的非洲象「砥愛」如今已經8歲了，當時年僅11個月大，四腳站立時的身高還不及一個成年人的肩膀，還是孩子的牠想跟傍晚來打掃的保育員玩，於是就撲上去抱住他。

Nao說砥愛是溫柔又個性纖細的女孩子，也具有非洲象親人和勇於挑戰的特質，能拍到牠這麼天真無邪的模樣，是自己有史以來最棒的擁抱作品。

2歲時的砥愛。圖取自推特

Nao非常喜歡大象，在新冠疫情前每週都會去兩次砥部動物園，他從砥愛出生亮相後就一直關注牠的成長。Nao指出砥愛的姊姊「媛」是日本第一隻人工哺育的大象，砥愛現在和媽媽與姊姊一起在園內生活。

砥愛（中）現在和媽媽（左）與姊姊一起在砥部動物園生活。圖取自推特

Nao笑稱自己太常去動物園了，以至於工作人員全都認識他。當他觀察大象時發現什麼特別的動向、或是看到大象跌倒了，都會通知園方，「就像伯母看著可愛的姪子成長般的感覺」。

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