柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

大部分的狗狗都喜歡出門散步，卻也有比較「宅」的狗狗，一感知到散步的警訊，就會想盡辦法逃避。一隻柴犬以為主人要帶牠出門了，馬上跑上床裝睡，但是想睜眼偷看的模樣馬上被識破。

日本一隻名為「日向」的7歲柴犬有時不想出門散步，會用裝睡逃避。飼主表示，某天他準備去郵局，換衣服戴帽子的模樣被日向看到，誤認為是出門散步的前奏，立刻跑到床上去躺好閉上眼睛，卻又不時微微睜眼偷看主人的動態，馬上被識破是在裝睡。直到主人對牠說「我要出門囉」，日向才知道不是要帶牠散步，這才停止裝睡爬起身來。

飼主表示，日向常常用這招逃避散步，即使出聲叫牠也不會回應，主人也不會勉強把牠挖起來，會一直等到日向自己起來，「是一場比耐性比賽」。除了裝睡，日向也會用在家逃竄、最終躲到床底下的方式來逃避散步。

但日向並不是真的不喜歡散步，而是討厭散步的前置作業，像是套上繩子，而一旦走出玄關，就會露出開心的樣子了。除了散步，若要給牠做不情願做的事，像是刷牙，也會用裝睡來逃避。

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