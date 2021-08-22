狗狗正準備享用主人端上的生日蛋糕 下一秒悲劇發生了！

好吃是狗狗的天性，但如果去搶奪別人的食物可就不好了。一隻狗狗生日，主人準備了生日蛋糕，端給牠時卻被一旁的小夥伴一口奪去，讓飼主和壽星狗狗當場傻眼。

美國加州一名飼主為愛犬Lily慶祝3歲的生日，邀了一些朋友和他們的寵物前來參加生日派對，飼主唱著生日快樂歌，一邊端上專門給寵物食用的生日杯子蛋糕。正當Lily湊上去想要大快朵頤時，旁邊一隻來參加派對的黑狗Bowie突然殺出來，一口就把蛋糕咬走，飼主發出一聲尖叫。

網友表示：「到嘴的鴨子飛了」、「最令人驚喜的生日」、「可以確定下一次生日派對不會看到Bowie了」、「Lily：我要報警了」、「可憐的Lily，希望主人還有準備其他的蛋糕」。

⭐️「寵物健康我守護」 倒數最後三天 邀稿中 賺獎金6000元幫毛孩加菜！

陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情）

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！