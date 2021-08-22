主人給小柴犬買自動給水器 乖乖喝3天後出現了瘋狂的畫面

柴犬把自動給水器當玩具，瘋狂打水。圖取自推特

一名飼主特地給家裡的柴犬買了一個自動給水器，供應飲用水，沒想到狗狗喝了沒幾天，居然把它當作遊樂器材，瘋狂地玩弄潑水，讓飼主不得不把這個器具冷凍了。

日本一名飼主上傳家裡年幼柴犬的有趣影片，他給5個月大的こまち買了一個自動給水器，一開始こまち都會正常地喝水，沒想到三天後偏離正軌了。こまち竟然將前腳放進水盆裡，激烈地啪達啪達扒起水，將水噴出盆外，桌面弄得濕答答一片。

飼主雖然大呼こまち的名字，狗狗仍沒有停手的意思，十幾秒後靜止了一下又開始第二輪的「打水」，飼主笑到不行，隨後也只能無奈地清理善後。網友表示：「好認真的扒水，太可愛了」、「因為可愛所以完全可以原諒」、「一器兩用太實惠了」。

柴犬こまち。圖取自推特

飼主表示，こまち玩水前完全沒有預兆，本來還在正常地喝水，下一秒就把腳伸進去打水了。他們先暫停使用自動給水器，兩週後再度重啟，結果こまち馬上又跑去玩，自此他們確定必須封存這個東西了。後來聽其他養柴犬的前輩說，柴犬長大後個性會變得沉穩，決定等こまち1歲生日以後再把給水器拿出來挑戰。

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