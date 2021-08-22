日本水族館魟魚斜趴觀景窗 一臉嬌羞「偷看」網笑翻

大部分的狗狗都喜歡出門散步，卻也有比較「宅」的狗狗，一感知到散步的警訊，就會想盡辦法逃避。一隻柴犬以為主人要帶牠出門了，馬上跑上床裝睡，但是想睜眼偷看的模樣馬上被識破。

2021-08-22 16:02