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日本水族館魟魚斜趴觀景窗 一臉嬌羞「偷看」網笑翻
可愛動物的一舉一動都會吸引人們注意，所以動物園、海生館一直都是觀光旅遊勝地，在園區內工作也是許多熱愛動物的人夢寐以求的工作。近日一名日本水族館員分享魟魚「偷看」的可愛照片，引起網友熱議。
原PO經營Twitter帳號tm3aqua分享工作日常，也經常貼出獨特的動物照片，包括被葉子蓋住臉的海豹、懶洋洋趴著的小北極熊，或是比人還長的超巨大魷魚。
日前他分享一張魟魚斜靠在觀景窗位置，但因為身體底部器官像是一張人臉，讓人誤以為魟魚正嬌羞「偷看」，相當逗趣，許多網友也紛紛分享自己收藏的動物「偷窺照」，也有網友後製做出動圖，讓魟魚有了調皮的表情。
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