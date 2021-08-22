快訊

政府用武漢株做EUA標準 聯亞批過時：台灣怎麼這麼大膽？

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本水族館魟魚斜趴觀景窗 一臉嬌羞「偷看」網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友在海生館工作，日前在Twitter上分享一張魟魚「偷看」的有趣照片。圖／取自Twitter@tm3aqua
日本網友在海生館工作，日前在Twitter上分享一張魟魚「偷看」的有趣照片。圖／取自Twitter@tm3aqua

可愛動物的一舉一動都會吸引人們注意，所以動物園、海生館一直都是觀光旅遊勝地，在園區內工作也是許多熱愛動物的人夢寐以求的工作。近日一名日本水族館員分享魟魚「偷看」的可愛照片，引起網友熱議。

原PO經營Twitter帳號tm3aqua分享工作日常，也經常貼出獨特的動物照片，包括被葉子蓋住臉的海豹、懶洋洋趴著的小北極熊，或是比人還長的超巨大魷魚。

原PO生活豐富，經常可以看到動物特別的一面。圖／取自Twitter@tm3aqua
原PO生活豐富，經常可以看到動物特別的一面。圖／取自Twitter@tm3aqua

日前他分享一張魟魚斜靠在觀景窗位置，但因為身體底部器官像是一張人臉，讓人誤以為魟魚正嬌羞「偷看」，相當逗趣，許多網友也紛紛分享自己收藏的動物「偷窺照」，也有網友後製做出動圖，讓魟魚有了調皮的表情。

網友對於原PO分享的偷窺魟魚反應熱烈，也紛紛貼出許多逗趣的動物照片。圖／取自Twitter@ITKsalmon
網友對於原PO分享的偷窺魟魚反應熱烈，也紛紛貼出許多逗趣的動物照片。圖／取自Twitter@ITKsalmon

⭐️「寵物健康我守護」倒數最後三天邀稿中 賺獎金6000元幫毛孩加菜！

陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！

北極熊 動物園 日本

延伸閱讀

養米克斯驚喜包…從拉拉變成這萌樣 網驚：整型改頭換面？

綿羊面露「無敵笑容」治癒無數網友　園方曝這表情有一涵意

想切貓咪造型蛋糕卻遭喵皇全程緊盯 他直冒冷汗：切不下手

柴柴被「空氣撫摸」仍開飛機耳瞇眼享受 網融化：看了好多次

相關新聞

小黑貓滑倒瞬間「躍動感十足」 網友爆笑：動畫角色嗎

由於動物身體構造的不同，在做出動作的瞬間，常常會形成不可思議的姿態。最近日本社群網站上，就有人分享一張貓咪圖片，吸引到許多網友的迴響。

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

北市動物園收編！這些保育類走私動物都沒被銷毀

海巡署前天查獲的154隻俄羅斯藍貓、布偶貓等品種貓昨依法遭到安樂死，引發輿論爭議。台北動物園成立野生動物收容中心多時，主...

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

大部分的狗狗都喜歡出門散步，卻也有比較「宅」的狗狗，一感知到散步的警訊，就會想盡辦法逃避。一隻柴犬以為主人要帶牠出門了，馬上跑上床裝睡，但是想睜眼偷看的模樣馬上被識破。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。