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主人背著小博美溜出門 一回家看到「怨靈」佇門口：你去哪裡了…

聯合新聞網 / 綜合報導
不滿主人偷偷出門的たぬき。圖取自推特
不滿主人偷偷出門的たぬき。圖取自推特

狗狗總是希望主人能在家陪伴牠們，有時得知主人出門還會耍脾氣。一名飼主背著家中年幼的博美犬外出，回家時狗狗已經在守門了，還露出不滿的陰沉神情，讓主人有點歉疚。

日本一名飼主分享家中5個月大博美犬「たぬき」的有趣照片。某天下了一整天的雨，他也在家待了一天，傍晚時想去超商買飯，想說以往出門たぬき都會叫，而且出去一下很快就回來了，於是就躡手躡腳的出門，沒讓たぬき發現。

等他買完東西匆匆忙忙趕回來，感覺有一道視線注視著他，一轉身看到たぬき佇立在玄關，後方燈光帶出一道影子。和以往笑咪咪迎接主人的模樣不同，たぬき罕見露出陰沉的表情，似乎在責怪主人私自跑出去。主人透露當時第一個念頭是：「啊被發現了，抱歉啦……」。

「在家一條龍，出外一條蟲」的たぬき。圖取自推特
「在家一條龍，出外一條蟲」的たぬき。圖取自推特

飼主表示將たぬき迎回家已過了四個月，似乎有雙重性格，在家相當難搞喜歡亂叫，讓主人每天都很頭痛；但一帶出去散步立刻就變了一隻狗，變得相當老實，遇到其他狗時不會亂叫，總像個好孩子般搖尾巴友善地接近，宛如「在家一條龍，出外一條蟲」。

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