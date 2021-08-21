柴柴被「空氣撫摸」仍開飛機耳瞇眼享受 網融化：看了好多次

近年來「柴犬風潮」仍持續延燒，可愛呆萌的外型，加上有個性，常有一些出乎人意料的驚人舉動，總是讓主人們又愛又恨，直呼「有養過才懂」。最近有一隻柴柴，主人只是假裝摸摸牠的頭，牠仍是露出「開心享受」的模樣，讓網友直呼融化了。

根據The China Post報導，日本一名飼主在Youtube發布了一段影片，她假裝摸摸愛犬柴柴Ranmaru的頭，實際上根本沒有碰到，但是Ranmaru仍然是感到相當開心，出現「飛機耳」，開心享受著「空氣撫摸」。

Ranmaru似乎一直沒察覺到主人的「空氣撫摸」，因為想獲得更多主人的拍拍，結果主人對著空氣摸了數秒後，Ranmaru才開始發現主人沒有真的摸到自己，但是仍是乖巧地坐著等待，最後主人才真的連續「加碼按摩」摸了牠好幾下。

最後主人才特別加碼按摩，連續摸了Ranmaru好多下，影片讓網友看了都融化了。 圖／Youtube

看到影片後，不少網友看到Ranmaru傻傻的模樣，直呼「融化了」、「真羨慕可以跟這麼可愛的狗狗一起生活」、「太可愛了」、「看了好多次，還是覺得好可愛！」、「真的試過，我家狗狗超級開心的」、「汪星人果然是率真的動物」。

狗狗在開心的時候會出現「飛機耳」，通常會搭配瘋狂擺動的尾巴，有時候也會壓低身體，常常出現看到主人或是看到肉肉的時候，是一種是好的表現，也是期待你跟牠一起玩耍的意思。

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