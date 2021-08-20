領養回家才知曉牠的悲慘遭遇 柴犬「錢錢」在新家找到歸屬感

開心地窩在家人為他布置的小角落，牠是錢錢，被主人晨希一家人認養後，終於脫離在不同家庭流浪的生活。

重視信仰的晨希一家人，多年前飼養的米克斯（註：混種犬）離世後，決定再領養一隻寵物陪伴，在神明的指引下，他們透過社群媒體，找到了外型跟個性都符合的柴犬，取名作錢錢。

但錢錢剛到家裡時眼睛睜不太開、走路緩慢，讓他們發覺不尋常，趕緊帶去給獸醫做檢查，才得知錢錢眼疾已久，「醫生說以他的年紀，這是不會好了。」向領養單位求證後，才得知錢錢年紀可能將近八歲，再加上掉毛問題，讓他輾轉在好幾個認領養家庭還有協會流浪。

雖然與當初預期不同，晨希一家人還是決定留下錢錢，「應該要感謝我媽當時的魄力與決心，認為養了就是要負責任。」為了治療錢錢身上的病痛，晨希一家人不只勤跑動物醫院治療，也想盡辦法改善錢錢過去吃廚餘的習慣，動手製作鮮食與肉丸，讓牠吃得安心又健康。

曾經歷棄養創傷的柴犬「錢錢」 照片來源/ 飼主晨希提供

除了身體病痛，更困難的是如何療癒錢錢內心的傷痛。晨希描述，錢錢剛來家裡時，晚上總是無法安穩的睡覺，透過寵物溝通師，晨希才了解錢錢過去遭棄養的經歷，導致牠跟人類相處總是戰戰兢兢，「我真的可以留下來嗎？我真的可以跟你們一起在一起嗎？我可以再乖一點。」害怕再次被丟棄的心情，讓晨希一家人心疼不已。

在了解錢錢的想法後，晨希一家人建立共識，除了請教動物行為訓練師、也互相約定工作再忙碌，一定要有人陪在錢錢身邊。這些努力，讓錢錢內心的傷口慢慢痊癒，而家人也因此變得更團結。

終養不棄養，是晨希一家人領養錢錢後致力推動的觀念。今年是錢錢來到晨希家裡第四年，他們為他開了一場生日派對，錢錢在照片裡笑得開心，已經完全融入了晨希的家庭。打勾勾約定，這裡就是牠永遠的家，而他們還要再一起生活20年。

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