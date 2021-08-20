「把遙控器拿來」米格魯8秒就達陣 專家曝訓練狗狗取物的技巧

賴在客廳當「沙發馬鈴薯」看電視時，想轉台遙控器不在手邊，又懶的站起身，這時你的好幫手狗狗就能派上用場了！

俄羅斯一名飼主在YouTube上傳一段影片，她賴在沙發看電視，但是遙控器在遙遠的電視櫃上，這時呼喚在另一個沙發上的米格魯「去把遙控器拿來」，牠立刻跳下來跑到電視櫃旁，還懂得站上椅子才搆得到遙控器，接著跑回來交給飼主。即使一開始主人沒接好掉在地上，牠也立刻幫忙撿起來。

米格魯幫主人拿遙控。圖取自youtube

網友表示：「米格魯果然很聰明」、「懶人神器」、「怎麼反而變成狗狗在照顧主人」、「以後也訓練牠拿各式各樣的東西，就一輩子不用起來了」。

專家分享如何訓練狗狗拿東西的技巧：

1.讓狗狗嘴裡叼著某個東西，大小重量考慮狗狗的承受能力，同時發出「咬」的指令。主人可輕輕托住牠的下巴，習慣咬住指令。重複幾次，直到沒有強迫牠也不會吐出來為止，記得要給予獎勵。 2.在狗狗咬住東西時，要喊這個東西名字，比如球，讓狗狗知道含著的是什麼。同時可以牽著狗狗前進幾步，熟悉行動時也咬著東西。成功的話給予獎勵。 3.還要訓練狗狗的服從性，當狗狗想吐出來時，說「不行」或「NO」，直到主人允許放口時才可以放下。 4.等狗狗習慣叼著東西走來走去，可以讓牠辨別你希望牠能叼起的物品。先建立起物品和名字的關聯性。比如，你說球時，牠就能找到球的位置。將物品放在地上，讓狗狗叼起才算完成此步驟。完成動作要給獎勵。 5.狗狗能建立起關聯了，再訓練狗狗主動去尋找物品。東西不在面前，你發出口令，牠會主動去尋找，直到把東西拿來。 6、訓練循序漸進，每一步都要重複多次至熟練。愛犬每完成一個動作都要給獎勵。訓練時間不宜過長，不然狗狗會厭煩和疲倦。

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