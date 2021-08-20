領養失明貴賓遭家裡2隻「前輩」排擠 她抱堅定覺悟成功收編

2歲的玩具貴賓kono先天雙眼失明，被寵物業者放棄，所幸遇到很有愛心的飼主將牠帶回家，雖然一開始被家裡另外兩隻狗排斥，靠著主人的決心和毅力，終於收編為正式的家人。

三年前玲木志穗在領養網站上看到kono的媒合文，雖然沒有飼養殘缺寵物的經驗，仍聯絡該單位，表明要試著收養kono。

鈴木說對kono的最初印象是「天真爛漫」，雖然眼睛看不到，卻有開朗活潑的魅力，比較擔心的是家裡另外兩隻玩具貴賓moana和makani竟拒絕接受新家人。本來兩隻狗是住在一樓，鈴木將kono帶回家，牠們就躲到角落不出來，或是上到二樓後就不下來。

這種狀況持續三四天，害鈴木差點信心盡失。這時媒合單位致電來關心，聽聞情況後表示如果無法走下去，會過來把kono帶回；鈴木堅決地表明當初已經下定決心，抱持一定要讓kono成為家人的覺悟。

後來情況有了轉機，moana開始對kono有了興趣，會跑到kono的籠子前嗅聞和吠叫，當kono從籠子出來，moana就會和牠一起玩。當moana的態度軟化，身為妹妹的makani也跟進接受了kono，讓飼主鈴木笑稱見證了狗狗的垂直社會，立即聯絡媒合單位，表明要正式領養kono。

kono（右起）、moana和makani現在感情非常好。圖取自まいどなニュース

和kono生活的2年多裡，鈴木說沒有為失明的kono特別做什麼，kono感覺非常敏銳，記得家具的位置，走路不會撞到。除了嗅覺和聽覺也有獨特的直覺，會歪著頭感受空氣的振動；沒去過的場所會比較害怕，但現在每天都會去同樣的公園散步。

養了一隻身障犬，對鈴木也是一種成長，她表示無論是有殘缺的動物或人，大家總會無意識地持偏見看待，像是kono失明的臉看上去是有點嚇人，有時坐在動物醫院隔壁待診的人還會因此起身換座位，彷彿懷疑有傳染病一樣。鈴木說也許以往自己也是這種人，也曾對kono抱持同情和憐憫，甚至想遮掩牠的臉；如今她認為不需要掩飾了，失明的kono給她上了嶄新價值觀的一課。

日本動保團體「わんらぶ」的負責人橋本慶志子指出，像這種先天障礙的狗狗賣不出去，店家也不願意陳列在店面，但這種疾病並不少見，能被拯救的寵物只有少部分，更多貓狗則在不為人知的陰暗處失去生命。

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