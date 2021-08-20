英雄！83歲婦跌落山坡 寵物貓化身「地標」助搜救隊即時救援

狗狗是忠貞的動物，有時會拯救飼主的性命，而這次的英雄輪到貓了。英國一名老婦不慎掉下山坡，多虧她養的貓在事發處附近不斷鳴叫，才讓搜救隊能即時找到她。

外媒報導，住在英國康沃爾的一名83歲老婦14日失蹤了，村民組成搜救隊在附近找尋，卻怎樣都找不到。其中一名女村民在一片玉米田的入口，看到一隻黑貓站在那兒激動地不斷鳴叫。

搜救隊於是開始搜索玉米田，最後在田地邊緣小河的陡坡處，聽到微弱的呼救聲。再往下20公尺查看，終於發現泡在水中的老婦倒在那邊。

老婦掉落陡坡，消防隊進入拯救。圖取自臉書

搜救隊趕緊聯絡當地警方和消防隊，用直升機將婦人送往醫院救治，所幸老婦沒有受到重傷，身體逐漸康復中。

原來這隻黑貓是老婦的寵物，名叫Piran，警方大讚Piran是英雄，救了主人一命。參與搜救隊的其中一個村民表示，如果Piran沒有待在田地入口，可能要多花好幾個小時才會搜索到那邊。

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