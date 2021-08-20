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2隻貓感情好睡覺黏TT 合體成「陰陽睡相」宛如耍雜技

聯合新聞網 / 綜合報導
阿路加和柯特雖然沒有血緣關係，但感情好得像兄弟一樣。圖取自推特
阿路加和柯特雖然沒有血緣關係，但感情好得像兄弟一樣。圖取自推特

貓咪在放鬆的狀態下有時會呈現各種稀奇古怪的睡相，有飼主捕捉到兩隻寵物貓睡覺時，合體呈現宛如「陰陽」的姿勢，此照片獲得超過2萬網友按讚。

日本一名飼主養了兩隻從沖繩帶回來的浪貓，分別是8個月大的棕貓「阿路加」和9個月大的白貓「柯特」，名字取材自少年漫畫《獵人》裡的角色名。

阿路加和柯特雖然沒有血緣關係，但感情好得像兄弟一樣，總是一同起床、一起入睡。飼主透露，兩隻分別在不同日期帶去醫院做結紮手術，得住院一晚，而單獨留在家裡的另一隻就會寂寞地喵喵叫，在家到處尋找夥伴的蹤影。

兩隻貓睡覺時，合體呈現宛如「陰陽」的姿勢。圖取自推特
兩隻貓睡覺時，合體呈現宛如「陰陽」的姿勢。圖取自推特

總是睡在一起的兩隻貓，有天的睡姿相當驚人，頭枕在對方的股間、腳也放在對方身上，一黑一白交纏在一起形成像是「陰陽」的圓形圖案。

飼主一開始看到時還擔心「這種姿勢沒問題嗎？」，但看兩隻貓似乎沒有不舒服，就維持這樣的姿勢入睡了，看來感情濃厚的阿路加和柯特只要跟對方在一起，就能感到安心和幸福。

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