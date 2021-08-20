想切貓咪造型蛋糕卻遭喵皇全程緊盯 他直冒冷汗：切不下手

飼養過寵物的人都知道在處理食物時，如果愛貓愛狗一直在身邊盯著，會是一件不太方便的事情。最近一位日本網友，就碰到類似的狀況。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本網友「ikky3」最近在twitter上分享，有一次他要切起司蛋糕，結果寵物貓一直在旁邊緊盯著。由於蛋糕上的形狀正是一隻貓咪，所以在自家貓皇的「監視」之下，讓他遲遲不敢動手。

ikky3在twitter上寫下「這樣我很難切得下手，拜託離開吧」。最後他表示，他靠著牽制貓皇的注意力，才終於把蛋糕切成四等分。而這般戲劇化的場面，在網路上分享後，吸引到許多網友的回應。

網友們紛紛表示「這真的切不下手」、「貓跟貓蛋糕都好可愛」、「笑了」、「『下個就輪到我了嗎』」、「刀子也捏了把冷汗」、「刀上的水滴一定是冒汗」、「注視著～一直注視著」、「貓『要切嗎…要切嗎…』」、「表情一副『你不會真的要切的對吧？欸？』」、「看起來好好吃喔喵」、「貓：切了同胞的就是你嗎」。

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