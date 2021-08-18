快訊

確診者到家樂福天母店爭鮮壽司內用 18人自主健康管理

影／女飼養員突被拖入「鱷魚池」 男遊客挺身相助肉搏猛獸

香港01 / 撰文：曹家駿
女飼養員被鱷魚咬住，再拖入水池，男遊客上前協助。(Facebook／Theresa Wiseman)
女飼養員被鱷魚咬住，再拖入水池，男遊客上前協助。(Facebook／Theresa Wiseman)

如果眼前有人被兇猛動物咬住，你會有何反應？美國猶他州一所爬行動物中心日前發生一宗驚險意外，一名女飼養員在向遊客解說時，突然遭鱷魚咬住，更被拖進圍欄內的水池中。一名遊客見狀即挺身而出，跳進池中壓在鱷魚身上，幫助女飼養員逃出鱷口。

綜合外媒報道，事發當日男遊客韋斯文(Donnie Wiseman)正與妻兒參加在爬行動物中心(Scales and Tails Utah)舉行的一項生日活動，當時一名女飼養員打開圍欄示範餵食鱷魚，卻突遭鱷魚咬住手部並拖進圍欄內的水池中。

雖然當時情況危急，但該女飼養員仍相當冷靜，更試圖安撫鱷魚，並以雙腳夾住鱷魚頭部免被其進一步拉扯。在旁的韋斯文目睹情況，一邊大喊「我們遇到麻煩了」求援，一邊就跳進池中，用身體壓住失控的鱷魚，並與其他遊客合力協助女飼養員逃出鱷口，最終所有人都安全脫困。

據美聯社報道，該爬行動物中心東主理查斯（Shane Richins）表示，該女飼養員事發時像平常一樣打開圍欄餵鱷魚，但鱷魚這次「變得有點活潑了」，又承諾會檢討與鱷魚互動時的措施，中心又向出手相助的遊客致謝，感激他們既救了飼養員，又保護了鱷魚。

據報道指，韋斯文的妻子有救護經驗，在救護人員抵達前一直幫忙處理傷患。該女飼養員其後被送院治理，目前恢復情況良好。

延伸閱讀：

摺耳貓遭鱷魚咬噬只剩下半身　影帝貓演技超浮誇　人人都被騙

印尼男童陪父釣魚被鱷魚生吞　村民剖肚救人驚見遺體「完好無缺」

文章授權轉載自《香港01》

鱷魚

延伸閱讀

伴郎婚禮賀詞開錯玩笑「現場一片死寂」 被新娘勒令離開

一歲兒在家外出都是「老派姿勢」 網友笑：上了年紀嗎？

難得要騎卻發現腳踏變「鴿子窩」 網友笑：有付房租嗎

網見8顆水蜜桃「全瘀青」嚇傻 她下手買了大讚：不是壞掉

相關新聞

影／女飼養員突被拖入「鱷魚池」 男遊客挺身相助肉搏猛獸

如果眼前有人被兇猛動物咬住，你會有何反應？美國猶他州一所爬行動物中心日前發生一宗驚險意外，一名女飼養員在向遊客解說時，突然遭鱷魚咬住，更被拖進圍欄內的水池中。一名遊客見狀即挺身而出，跳進池中壓在鱷魚身上，幫助女飼養員逃出鱷口。

獨／瀕危2東方白鸛站金山電桿 護鳥免遭電擊獲台電回應

去年來自韓國人工孵育放飛，世界瀕危物種東方白鸛E37受電擊，命喪高雄彌陀私人魚塭電線桿下。近日同樣來自韓國東方白鸛A20...

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

竹北逃家寵物鱷魚找到了 逃家2天藏身水溝

新竹縣竹北市一隻眼鏡凱門鱷魚「小鱷」，15日趁家門未關好逃家在外遊蕩，當地里長與多名巡守隊員、動保志工等人都加入協尋，沿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。