竹北鱷魚逃家 水溝蓋下找到了

新竹縣一名馴鱷師「沙西米」飼養的鱷魚「小鱷」日前逃家，在17日深夜在一處水溝蓋下發現蹤影，協尋的新崙里長劉旦貴表示，終於找到小鱷，讓牠平安回家。

劉旦貴表示，為盡快找到小鱷，竹北市民代表朱健銘、新竹縣議員林禹佑以及新竹縣流浪動物珍愛協會志工、里民等，各界熱心人士總動員，一起在里內找尋鱷魚。

她說，「小鱷」離家後，從監視器畫面發現，牠沿著中華路125巷排水溝遊蕩，也曾到光明14街空地逗留，也走到番仔園土地公廟附近，最後爬進廟旁的排水溝裡消失無蹤。

劉旦貴表示，在白天尋找時，因天氣炎熱，可能小鱷躲在陰涼處，沒有被發現，而在晚間大家繼續尋找，沿著水溝孔蓋，一個一個開啟，終於在一處水溝孔蓋下，發現小鱷身影，結束了這次的「鱷魚流浪記」。

劉旦貴指出，小鱷平安返家後，飼主也向幫忙尋找鱷魚的大家，表達感謝。