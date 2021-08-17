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寵物知識+／給狗狗多吃蔬果好健康？4個你以為對牠好卻NG的行為

聯合新聞網 / 綜合報導
不需要刻意給狗狗餵蔬菜。圖取自FB
不需要刻意給狗狗餵蔬菜。圖取自FB

許多飼主把毛小孩當家人，用心地照料牠的食衣住行，但有些人會把人類的觀念套用在寵物身上，認為這樣能使牠們更健康，有時反而是無效的，甚至適得其反。

1.給狗狗多吃蔬菜

如果餵食含綜合營養素的飼料或鮮食，就不用擔心會營養不均衡了；而且狗狗會自行在體內生成維他命C，如果給太多蔬菜會破壞營養平衡，反而對健康有害。

如果真的想給狗狗吃蔬菜，建議佔一天總卡路里的十分之一以內，而且選擇狗食用無害的蔬菜種類。（想知道貓狗可吃哪些蔬菜請點我

狗狗午睡。 圖／「นุงลัคกี้ ไซบิเรียนเซินเจิ้น﻿」FB圖片
狗狗午睡。 圖／「นุงลัคกี้ ไซบิเรียนเซินเจิ้น﻿」FB圖片

2.小心翼翼不打擾寵物午睡

怕狗狗午睡被吵醒，全家人會刻意躡手躡腳、講話壓低音量，這樣有點太過頭了。緊繃的氛圍會傳達給狗狗，讓牠養成敏感、神經質的性格。

所以若非刻意製造大的噪音，狗狗午睡期間不需要刻意不製造聲響，讓牠在自然的環境音中安心午睡是最好的。

3.排泄完用力擦屁股

有些飼主很認真地清理寵物的排泄物，但狗狗的皮膚比人類還薄且纖細，肛門周遭也有很細緻的部分，狗狗大完便若用力地幫牠擦屁股，很容易傷害肌膚，也會讓狗狗疼痛，之後討厭主人為牠清潔。

如果大便完有排泄物殘留，可拿寵物專用的溼紙巾輕輕地用沾的方式清潔；另外把肛門和陰道附近的毛剃短一點，也能降低被弄髒的程度。

4.這餐沒吃完，留著繼續吃

有飼主認為寵物隨時都可以進食，即使這餐沒把飼料吃完，也會把食物留在原處，讓牠們想吃隨時可以再吃，其實大可不必這麼做。

如果一直把飼料放著，狗狗會認為隨時都可以吃，對食物的態度變得隨便，造成進食的量和時間不規律的問題。

如果狗狗沒有把這餐飯吃完，直接撤掉不用留著，下一餐也不需要增量，依然提供往常的量，觀察看看牠的食慾。

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