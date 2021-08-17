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貓爬上桌覬覦蝦仁炒飯 遭「拉皮攻擊」臉變形仍抵死不從

聯合新聞網 / 綜合報導
貓在主人用餐時跑到桌上覬覦著蝦仁炒飯，被主人擠壓臉頰形成滑稽的模樣。圖取自推特
貓在主人用餐時跑到桌上覬覦著蝦仁炒飯，被主人擠壓臉頰形成滑稽的模樣。圖取自推特

為了健康著想，寵物貓狗一般而言不建議給牠們吃人類的食物，但有時牠們就是會對主人的伙食產生興趣。一隻貓在主人用餐時跑到桌上覬覦著蝦仁炒飯，被主人擠壓臉頰形成滑稽的模樣，笑翻網友。

日本飼主在推特上傳四歲小步舞曲貓「moka」的有趣照片，桌上有盤蛋炒飯，牠似乎被其中的蝦仁吸引，爬上桌盤據在炒飯前虎視眈眈。主人為了阻止吃於是「攻擊」牠的臉，像拉皮按摩一樣從後方將臉頰往上提，讓moka像被絲襪套頭一樣臉整個變形，但牠還是打死不退，頑固地趴在炒飯前。

飼主表示，準備三餐時，moka時常爬上桌盯著廚房，為了預防牠誤食，在正式開動前，不會把食物端上桌；若在用餐當中moka爬上桌，也會把牠趕下去。但事情發生的那天，又跑上桌的moka卻怎樣都不肯下去，最後是男主人強制把牠抱下桌。

平常的moka是隻美麗的小步舞曲貓。圖取自推特
平常的moka是隻美麗的小步舞曲貓。圖取自推特

飼主說，moka不會吃人類的食物，當有含魚類的料理，才會過來看看，當天可能是被炒飯裡的蝦仁味道吸引，moka平常喜歡吃乾燥雞肉以及金槍魚和鰹魚口味的零食

飼主解釋，經常這樣玩弄moka的臉，牠本人似乎也滿喜歡的，不用擔心牠會不舒服，由於毛很長，只要輕輕拉就會變成這麼滑稽的臉了。

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