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幼貓用「溜滑梯流」下樓梯 飼主驚：你是消防員吧！
貓咪身手靈巧，直接從多階的樓梯上一躍而下也非難事，但一隻幼貓選擇趴在樓梯的扶手上，抱住欄杆並往下滑，讓主人直呼好像消防員。
一名日本網友在推特上傳一段家中幼貓「四葉」下樓梯的方式，牠全身趴在扶手上，前肢抱住扶手、後腳站穩欄杆，以「倒車」的姿勢慢慢往下滑，中間數度停頓，最後順利抵達樓梯的末端，落到了地面。
うちの猫の階段の降り方。— erika (@erk_inkc) August 4, 2021
わざわざ手すりから降りるかぁ！？ pic.twitter.com/A7YNKCyATF
飼主表示，四葉是四個月大的小女生，個性溫和，不討厭給人抱，會記得喜歡的玩具放在哪個箱子裡、自己跑去取出，雖然年幼卻是個聰明的孩子。
飼主表示四葉平常還是正常走樓梯，先前曾嘗試爬上扶手，但因為年紀太小一直失敗，前幾天突然就成功了。四葉很可能本來是想沿著扶手走下去，但因為欄杆是傾斜的，最後只得用滑的下去了。
飼主說，第一眼看到四葉這樣滑樓梯，直覺是「好像消防員喔！」，網友表示：「跟小學生玩樓梯當溜滑梯玩的動作好像」、「這樣溜下來有比較快嗎」、「貓咪的平衡感真的很好」。
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