竹北一隻鱷魚離家遊蕩 里長公告協尋

新竹縣竹北市有民眾通報，飼養的一隻鱷魚今天疑因門沒關好而從家中脫逃，當地里長立即透過LINE群組廣發訊息，請民眾幫忙注意。

新崙里長劉旦貴說，這隻離家的鱷魚約130公分，飼主平時小心照顧，也會安置在籠子內，但因今天剛好友人到飼主家，疑因門沒關好，讓鱷魚偷溜出門。

劉旦貴協助調閱監視器，幫忙尋找鱷魚蹤跡時發現，這隻鱷魚在外遊蕩時，剛好有里民路過，鱷魚則趕緊躲到車底下後跑走，也因平時都飼養在家裡，鱷魚蠻怕生，而主要飼養的食物為魚類，沒有攻擊性。

她說，不過，也要提醒民眾，若有看到鱷魚時，請勿挑釁或攻擊，也請民眾若有發現，請協助通知，會盡快前來處理。

劉旦貴指出，目前尋找發現，這隻鱷魚在一處排水溝附近，有留下腳印，考量天色已晚，明天將繼續尋找。