桃園春天農場疑虐馬釀死 市府安排解剖釐清肇因

中央社 / 桃園16日電

桃園市動物保護處今晚指出，針對春天農場馬匹飼養不當案，除將解剖死亡幼馬釐清死因，4匹成馬也已送往清境農場安置，後續將依違反動物保護法事實，針對業者進行裁處。

台灣動物社會研究會等動保團體12日質疑無動物展演許可的桃園市龜山區春天農場涉嫌虐待馬匹，不但造成農場內馬匹骨瘦如柴、多處受傷，更有1匹幼馬亡。

動保處晚間發布新聞稿表示，春天農場馬匹飼養不當案，動保處在11日就強制安置農場另一匹幼馬評估治療，並給予點滴、進行血液健康檢查等，但這匹幼馬仍於14日清晨死亡，動保處已安排於18日進行解剖，以釐清死因。

動保處也要求業者，聘請獸醫師針對場內4匹成馬進行健康評估，經獸醫師判斷其中2匹成馬有貧血狀況，依動物體態判斷為營養不良性貧血及代謝症候問題，經過營養補充及飲食調整後持續進行健康監控；至於另外2匹成馬的身體狀況，則是正常。

動保處指出，考量春天農場飼養場地多為水泥及石頭鋪面，較不適合場內馬匹休養，硬體設施短期也無改善可能，參考獸醫師評估現況，動保處14日召開農場馬匹安置協商視訊會議，決定將4匹成馬送往清境農場，並在15日完成運送安置，後續也會持續追蹤健康情形。

動保處除了積極協商安排適合安置農場內其他動物的場域，對於春天農場因不當飼養致涉及虐待案，已依行政程序法，完成馬主及農場相關人員的意見陳述，後續完成幼馬解剖報告釐清死因後，將依違反動物保護法事實，針對業者進行裁處。

獸醫師 桃園 清境

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