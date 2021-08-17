難得要騎卻發現腳踏變「鴿子窩」 網友笑：有付房租嗎

即使是現代社會，偶爾也會出現野生動物，在人類經常活動的地方築巢居住的狀況。最近一位日本網友，就發現他的腳踏車，意外被野生鴿子當成家裡佔據。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「WarriorDeadHead」最近分享，表示他最近某天，因為感覺之後會下雨的關係，打算騎許久未動過的腳踏車去車站通勤上班。沒想到他要騎的時候，卻看到腳踏車的車籃上，停著一隻鴿子。

在這隻鴿子底下，已經有很多蒐集來的樹枝，很明顯是已經把這裡當作他的新家，而築起了一座鳥巢。WarriorDeadHead表示，後來他一開始騎車，鴿子就飛走了，即使後來幾天車子停著，也都沒有再飛回來。擔心「鳥巢」會被當作垃圾清理掉的他，就把鳥巢移到了附近的草叢堆中。

網友看了紛紛表示「鴿子一臉你誰啊的表情」、「鴿子『請問這是旅館嗎』」、「以前任職公司的推高機也被鴿子築巢過」、「鴿子的眼神好像在說『欸？為啥會有人類』」、「又好氣又好笑」、「鴿子是和平的象徵，某方面代表現在很和平」、「其實這隻鴿子滿聰明的嘛」、「鴿子『打擾囉，房租？當然不付囉』」。