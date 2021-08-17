難得要騎卻發現腳踏變「鴿子窩」 網友笑：有付房租嗎
即使是現代社會，偶爾也會出現野生動物，在人類經常活動的地方築巢居住的狀況。最近一位日本網友，就發現他的腳踏車，意外被野生鴿子當成家裡佔據。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「WarriorDeadHead」最近分享，表示他最近某天，因為感覺之後會下雨的關係，打算騎許久未動過的腳踏車去車站通勤上班。沒想到他要騎的時候，卻看到腳踏車的車籃上，停著一隻鴿子。
今日は午後から雨らしいから久しぶりに駅から通k…— 𝓓𝓮𝓪𝓭𝓗𝓮𝓪𝓭 (@WarriorDeadHead) August 11, 2021
嘘でしょ？ pic.twitter.com/ByvwL6ZCGy
在這隻鴿子底下，已經有很多蒐集來的樹枝，很明顯是已經把這裡當作他的新家，而築起了一座鳥巢。WarriorDeadHead表示，後來他一開始騎車，鴿子就飛走了，即使後來幾天車子停著，也都沒有再飛回來。擔心「鳥巢」會被當作垃圾清理掉的他，就把鳥巢移到了附近的草叢堆中。
網友看了紛紛表示「鴿子一臉你誰啊的表情」、「鴿子『請問這是旅館嗎』」、「以前任職公司的推高機也被鴿子築巢過」、「鴿子的眼神好像在說『欸？為啥會有人類』」、「又好氣又好笑」、「鴿子是和平的象徵，某方面代表現在很和平」、「其實這隻鴿子滿聰明的嘛」、「鴿子『打擾囉，房租？當然不付囉』」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言