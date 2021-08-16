寵物知識+／不是所有狗狗都喜歡散步！獸醫教讓愛犬不再怕出門的訣竅

在新冠疫情肆虐最嚴重的時期，飼主無法帶愛犬出去散步，這讓好動的狗狗相當難受。很多人都以為所有的狗狗都喜歡散步和外出，但獸醫指出並非如此，並分享如果狗狗害怕或厭惡外出，該如何改善和引導。

Q：狗狗喜歡散步以外的「外出」嗎？

A：除了單純散步以外，狗狗也喜歡和飼主一起上山下海，但還是要看狗狗的性格，喜歡遠行的當然開心，然而也有不喜歡出門的狗狗，有些也會看天氣和心情而定；就跟人有不同的個性和偏好一樣，狗狗亦然。

如果狗狗不愛出門，除了單純好惡，也和「面對未知」、「不習慣」等缺乏外出經驗有關。

Q：如何讓狗狗喜歡外出？

A：生物對於未知抱持恐懼和警戒心是正常的，即使有些狗狗本身性格就是好奇心旺盛，但大部分的狗會因缺乏外出經驗而心生畏懼。

如果因為疫情無法外出，可以藉此機會讓狗狗在室內或家附近進行未來外出的準備和練習，例如讓牠們習慣搭車、坐手推車或進入寵物外出包、在不同場合也能進食和排泄等。

有些狗狗變得厭惡外出，多半是因先前突然被主人強迫帶出去，尤其是性格膽小的狗狗，必須從小地方改變，因此推薦從室內開始練習。在愛犬能忍受的範圍內，在室內給狗狗進行各式的外出訓練，相信總有一天就能和飼主一同開心出門。

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