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融化了！8公斤布偶貓太熱攤地上乘涼 網友喊：不好意思借過了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友的貓咪為了乘涼趴在地上，就好像遇熱融化一樣。圖擷取自twitter
日本一位網友的貓咪為了乘涼趴在地上，就好像遇熱融化一樣。圖擷取自twitter

貓咪的身體構造相當柔軟，因此能做出一些令人驚奇的動作，甚至還有「貓咪是液體」的說法。最近一位日本網友，就發現貓咪不只是液體，甚至在大熱天下，還會出現「融化」的現象。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「KRAUSER_MKM1000」最近分享一張照片，表示他家飼養重達8.3公斤的布偶貓，在大熱天下趴著，由於盡可能想要讓身體接觸到地面乘涼，因此出現攤在地板上的樣子，就像遇熱融化一樣。

報導指出，布偶貓的雄性成貓體重大約落在5到9公斤，最多則可達10公斤。因此這隻貓可說算是相當有份量，但還不至於太胖的體重。而他柔順的毛，以及清澈的大眼睛，令許多飼主愛不釋手。

許多網友紛紛回應「好大隻好可愛」、「我家的布偶貓也會融化這招」、「要通過還會不好意思」、「毛居然可以這麼膨」、「除了臉都融化了」、「有8.3公斤啊！好想抱抱看」、「好想摸摸」、「放著居然就絨毯化了」、「已經不是貓了」、「眼睛閃閃發亮毛色也好美喔」。

貓咪 日本

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