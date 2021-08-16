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極度瀕危物種 中華白海豚魂斷金門岸際

中央社 / 金門縣16日電

金馬澎分署第九（金門）岸巡隊今天表示，金城鎮銅牆山岸際發現1隻死亡鯨豚，經獸醫確認為極度瀕危物種中華白海豚幼體，死亡原因暫無法確認，屍體已冰存待後續採樣檢驗。

經動保協會醫帥王鈺明檢視後，確認為中華白海豚，長113公分、寬35公分，研判為海豚幼體，死亡原因無法確認，目前鯨豚屍體帶往金門區漁會冰存，待後續採樣檢驗。

金門縣野生動物救援暨保育協會理事長陳光耀表示，台澎金馬地區，除了台中外海，金門本島和烈嶼鄉之間的金烈海道是中華白海豚活耀地區；以往金烈海域大約1、2年會發生一起死亡白海豚案例。研判通常是白海豚在海上遭到漁網纏繞窒息或遭漁船螺旋槳擊打等因素受傷而致死亡，經海浪漂到金門岸際。

金門岸巡隊所屬第二機動巡邏站巡邏人員昨天傍晚實施岸際巡查時，在金城鎮西南方銅牆山岸際發現1隻死亡鯨豚，隨即通報水產試驗所、野生動物救援暨保育協會、中華鯨豚協會及海保署第十二（金門）海洋保育工作站派員協助處理。

中華白海豚被列為極度瀕危物種，金門海域的白海豚經調查顯示為小族群狀況，近年來也有多起擱淺事件，保育需求刻不容緩。

依海保署網站資料，中華白海豚體呈流線型，背鰭基部寬大，有些海域的白海豚甚至有明顯隆起，所以又稱「駝海豚」。胸鰭寬大尾幹比例粗，吻端突出、與頭部前端明顯的額隆處交界清晰。

幼豚出生呈灰黑色，隨年齡成長逐漸變淺灰色；青少年到亞成年期身上有明顯斑點，更年長時斑點褪去幾乎全身白色，運動後血管擴張呈粉紅色，因此香港也稱為粉紅海豚。成年體長約2到2.6公尺，體重約150到230公斤。

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