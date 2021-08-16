「我家花栗鼠被狗附身嗎？」蓬鬆大尾巴高速甩動驚呆飼主

開心或興奮的時候瘋狂搖尾巴，這動作發生在狗狗身上不稀奇，擁有蓬鬆毛茸茸尾巴的花栗鼠也會像狗一樣高速甩尾，讓網友大開眼界。

日本網友上傳他養的寵物花栗鼠「リトナ」瘋狂搖尾巴的影片，稱「我家的花栗鼠搖尾巴的方式跟狗好像」，リトナ是從花栗鼠網路同好那邊取得的，已養了一年多，和另外兩隻花栗鼠生活在一起。影片中リトナ在屋內散步，突然對擺放大象玩偶的平台有興趣，用後腳撐起身體，毛茸茸的尾巴快速地左右擺動。

擁有飼養花栗鼠20年經驗的飼主表示，花栗鼠是會用尾巴表現感情的動物，尾巴像旗子一樣搖動代表緊張和警戒狀態，然而站起身來搖尾巴的姿態倒是沒看過。有養過花栗鼠的網友表示，花栗鼠搖尾巴和貓鎖定獵物時抬起屁股搖尾巴的情緒應該差不多。

リトナ除了搖尾巴，有些行為也跟貓狗很像，例如會追逐飼主丟出去的玩偶、在牠面前搖動狗尾草會像貓一樣看得目不轉睛等。

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