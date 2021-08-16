快訊

【阿富汗劇變】神學士與北京感情升溫 會把中國引入墳場？

快訊／蘇貞昌定調全民免收一千 提出「數位加碼」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寵物知識+／小貓抱腿狂喵被成功收編 獸醫：流浪貓靠這項能力找對飼主

聯合新聞網 / 綜合報導
幼貓靠近一名攝影的男子，抱住他的小腿，不斷地喵喵叫，彷彿在叫他帶牠回家。圖取自推特
幼貓靠近一名攝影的男子，抱住他的小腿，不斷地喵喵叫，彷彿在叫他帶牠回家。圖取自推特

養貓的人愈來愈多，似乎已成寵物的新顯學，有些人基於喜歡米克斯、有愛心等原因，選擇飼養流浪貓。除了給牠一個溫暖的家，也必須擁有正確的飼育相關知識。

一名日本男子上個月到漁港拍攝美麗的夕陽，一隻幼貓靠近，直接抱住他的小腿，不斷地喵喵叫，彷彿在叫他帶牠回家。

這名男子不確定小貓是迷路還是被拋棄，立刻和當地的動保相關單位和警察局聯絡，確定沒有失主來領回，就直接帶回家收養，取名為「つむぎ」。

男子把つむぎ帶去醫院檢查，醫生診斷約出生2～3個月，如今つむぎ已在新家和另一隻貓一起健康快樂的生活。男子把つむぎ抱大腿求收編的照片上傳推特，許多人讚小貓好懂得選擇主人。

つむぎ現在非常健康。圖取自推特
つむぎ現在非常健康。圖取自推特

獸醫師怎麼看？

流浪貓為什麼會自己找飼主？

日本獸醫師石井萬壽美表示，像是つむぎ這種流浪幼貓，長期生活在戶外，吃不太到充足有營養的食物，很容易體力不濟而危及生命，因此會找上人類，希望得到被收養的機會；然而像つむぎ這種直接攀上人類小腿的貓咪倒是很少見，可見是隻相當聰明的貓。

貓能判斷這個人適合當飼主嗎？

貓狗對於「氣味」的敏感度遠勝於人，這種氣味像是人緊張時出汗的味道、遇到危機時分泌的腎上腺素等，例如警犬就能感知到目標對象因不安分泌的氣味，而有效找到人。

因此つむぎ也能感知到在拍攝夕陽的男子身上散發放鬆、不排斥貓、能和貓自然相處的放鬆氣味，有較高的機率成為飼主。

如果要收編流浪貓，要做哪些準備動作？

首先要帶到動物醫院給獸醫檢查以下項目：

‧檢查有無跳蚤和蜱蟲，給予驅蟲藥

‧檢查是否耳朵裡有長疥癬

‧檢查有無營養不良

‧檢查性別、透過牙齒生長推斷年齡

‧若經濟狀況允許，做血液檢查看是否罹患貓免疫病毒（FIV）和貓白血病毒（FeLV）。

‧若經濟狀況允許，施打所需的疫苗。

‧之後找時間帶牠去做結紮手術。

⭐️「寵物健康我守護」最後一週邀稿中 賺獎金6000元幫毛孩加菜！

陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！

獸醫師 日本 收養

延伸閱讀

柴犬闖禍打翻花盆欲「湮滅證據」飼主笑：以為這樣能藏住？

費心做的玩具被貓「一臉問號」回應 小主人哭：至少看一眼吧

影／四川交警遛狗時放任愛犬咬死流浪貓 引發輿論後遭停職

媽媽拯救路倒中暑小貓 善心大媽豪爽掏一萬元贊助

相關新聞

「我家花栗鼠被狗附身嗎？」蓬鬆大尾巴高速甩動驚呆飼主

開心或興奮的時候瘋狂搖尾巴，這動作發生在狗狗身上不稀奇，擁有蓬鬆毛茸茸尾巴的花栗鼠也會像狗一樣高速甩尾，讓網友大開眼界。

寵物知識+／小貓抱腿狂喵被成功收編 獸醫：流浪貓靠這項能力找對飼主

養貓的人愈來愈多，似乎已成寵物的新顯學，有些人基於喜歡米克斯、有愛心等原因，選擇飼養流浪貓。除了給牠一個溫暖的家，也必須擁有正確的飼育相關知識。

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

寵物知識+／毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

你養毛小孩嗎？那你不孤單，台灣已有60%的家庭有毛小孩陪伴。台灣人口少子化，毛孩數量卻激增，農委會統計台灣15歲以下小孩數量，每年以4％速度減少；反觀家貓及家犬數量則以約6％速度逐年增加，初估2020年毛小孩數量共有296萬隻，比15歲以下孩童多出10萬。

誤踩陷阱受傷部分截肢還有槍傷 台東崁頂黑熊今野放

台東縣海端鄉崁頂村黑熊Umas去年12月受困獲救，事後發現有傷須截肢，經屏科大照料後痊癒，今天野放，當地布農族人為牠祈福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。