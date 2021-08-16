寵物知識+／小貓抱腿狂喵被成功收編 獸醫：流浪貓靠這項能力找對飼主

養貓的人愈來愈多，似乎已成寵物的新顯學，有些人基於喜歡米克斯、有愛心等原因，選擇飼養流浪貓。除了給牠一個溫暖的家，也必須擁有正確的飼育相關知識。

一名日本男子上個月到漁港拍攝美麗的夕陽，一隻幼貓靠近，直接抱住他的小腿，不斷地喵喵叫，彷彿在叫他帶牠回家。

這名男子不確定小貓是迷路還是被拋棄，立刻和當地的動保相關單位和警察局聯絡，確定沒有失主來領回，就直接帶回家收養，取名為「つむぎ」。

男子把つむぎ帶去醫院檢查，醫生診斷約出生2～3個月，如今つむぎ已在新家和另一隻貓一起健康快樂的生活。男子把つむぎ抱大腿求收編的照片上傳推特，許多人讚小貓好懂得選擇主人。

つむぎ現在非常健康。圖取自推特

流浪貓為什麼會自己找飼主？

日本獸醫師石井萬壽美表示，像是つむぎ這種流浪幼貓，長期生活在戶外，吃不太到充足有營養的食物，很容易體力不濟而危及生命，因此會找上人類，希望得到被收養的機會；然而像つむぎ這種直接攀上人類小腿的貓咪倒是很少見，可見是隻相當聰明的貓。

貓能判斷這個人適合當飼主嗎？

貓狗對於「氣味」的敏感度遠勝於人，這種氣味像是人緊張時出汗的味道、遇到危機時分泌的腎上腺素等，例如警犬就能感知到目標對象因不安分泌的氣味，而有效找到人。

因此つむぎ也能感知到在拍攝夕陽的男子身上散發放鬆、不排斥貓、能和貓自然相處的放鬆氣味，有較高的機率成為飼主。

如果要收編流浪貓，要做哪些準備動作？

首先要帶到動物醫院給獸醫檢查以下項目：

‧檢查有無跳蚤和蜱蟲，給予驅蟲藥 ‧檢查是否耳朵裡有長疥癬 ‧檢查有無營養不良 ‧檢查性別、透過牙齒生長推斷年齡 ‧若經濟狀況允許，做血液檢查看是否罹患貓免疫病毒（FIV）和貓白血病毒（FeLV）。 ‧若經濟狀況允許，施打所需的疫苗。 ‧之後找時間帶牠去做結紮手術。

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