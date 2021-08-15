費心做的玩具被貓「一臉問號」回應 小主人哭：至少看一眼吧

貓給人喜歡追逐動態事物的印象，有飼主做了會動的電動玩具給家裡的貓咪玩，牠卻完全不碰，甚至連看都不看一眼，反而一臉黑人問號地看著主人，奇妙反應讓人跌破眼鏡。

日本一名小學4年級的學生利用簡易的生活用品，耗時兩天做了一個會動的貓玩具當暑假作業，長條閃亮塑膠片被插在桿子上，透過馬達高速地旋轉，然而放在5歲的寵物貓mametaro面前，別說是玩弄了，甚至連看都不看一眼，只是睜著圓圓的眼睛疑惑地直視拍攝的主人，彷彿在說：「這是什麼鬼？」。

對於mametaro出人意料的反應，飼主表示當時很訝異，不玩就算了居然連正眼都不瞧一下。製作出該玩具的兒子更是大呼「欸～為什麼！！」，而且這個玩具還是參考mametaro平常愛玩的玩具製作而成的，例如閃閃發光、會發出嘰嘰嘎嘎聲音等。

主人把這個玩具停止後，mametaro持續呆了約10秒鐘，才稍微嗅聞一下，但依然沒有玩，飼主猜可能是被馬達的聲音嚇到了。現在兒子正在著手改良這個玩具，希望哪天mametaro能賞臉就太好了。

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