柴犬闖禍打翻花盆欲「湮滅證據」飼主笑：以為這樣能藏住？

調皮愛玩的狗狗有時會闖禍，有些狗狗就直接裝沒事，但有些狗狗知道大事不妙，還會想辦法掩飾彌補，徒勞無功的動作讓飼主看了啞然失笑。

一名日本網友養了隻1歲半的柴犬「nono」，不慎弄翻了一個花盆，土壤散落一地，nono深怕主人生氣，竟然死命地將身體覆蓋在打翻的土上，似乎以為這樣就遮掩所犯的錯，但身體充其量也只能擋住一小部分，土和植物散落的到處都是，被主人吐槽：「你為什麼會以為能藏得住阿？」。

nono犯錯後一臉懊悔和悶悶不樂的樣子，看到nono這麼蠢萌的舉動，主人也捨不得責罵了，只有確認nono有沒有把土吃下肚。

柴犬nono是隻表情豐富的狗狗。圖取自推特

nono平常就是一隻情緒表達豐富的狗狗，等著出去散步時會表現出「好了沒好了沒」的笑臉；等著飼主放飯食也會露出「肚子好餓喔」的渴望神情。

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