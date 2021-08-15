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3柴犬散步看到野貓興奮狂奔 意外擰出「美麗三色編織」

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗看到貓咪太興奮，同時向前衝去，三條牽繩因此結成一條編織。圖取自youtube
狗狗看到貓咪太興奮，同時向前衝去，三條牽繩因此結成一條編織。圖取自youtube

一次帶多隻狗狗散步是個大工程，一名飼主帶三隻柴犬親子散步，狗狗看到貓咪太興奮，同時向前衝去，三條牽繩因此結成一條編織，網友笑稱狗狗太會了。

一名日本網友在推特上傳帶三隻柴犬散步的影片，他用三條繩子一次遛三隻狗。狗狗們看到前方數十公尺有野貓，突然興奮了起來，爭先恐後地朝貓咪奔去，發生一陣激烈的推擠，原本分開的三條牽繩因為狗狗的相互交錯，逐漸被擰成一股繩，形成一條美麗的三色編織。

飼主表示，柴柴們太喜歡貓了，看到貓才會這麼興奮，平常帶狗狗們散步時，都會乖乖地並排，並上傳另一支散步的影片，三隻狗狗步伐速度一致地前進，三色的繩子沒有交織在一起。

這三隻柴犬是一家人，分別是媽媽、長女和么子。網友表示：「散步兼編織」、「犬製紡織機」、「柴犬牌手工業」、「貓咪：我當時害怕極了」、「只有我覺得貓咪很厲害嗎？被三隻狗飛撲而來還悠悠哉哉地趴在地上」。

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