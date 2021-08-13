貓偷掀水族箱蓋被抓包的瞬間 一秒僵成「雕像」超爆笑

如果家裡同時有養魚和貓，會擔心貓貓對魚伸出魔爪嗎？一隻橘貓偷偷掀開魚缸上的蓋子，似乎想做壞事，被主人抓包一聲威嚇，竟嚇得瞬間僵住持續數秒，戲劇化的動作笑翻網友。

日本網友在推特分享家裡貓貓做壞事被抓包的瞬間，1歲半的襤褸貓Emma（エマちゃん）跑到客廳，偷偷掀開水族箱的蓋子，不知道是想玩水還是戲弄裡面的魚，正想把手伸進去，被女主人發現大聲怒斥，Emma瞬間全身僵住，彷彿化身雕像，5秒後跳下櫃子逃逸。

貓咪偷開水族箱蓋子被抓包，全身僵住數秒。圖取自推特

更諷刺的是，為了防範Emma，這個水族箱上鋪了一個帶刺的墊子，沒想到靈巧的Emma還是輕鬆地用前腳把墊子掀開，卻不幸被主人抓包犯案的瞬間。

對於Emma輕易地就把防貓的墊子掀開，飼主無奈地說，如果那個沒用的話大概什麼東西都沒用了，和Emma的爾虞我詐戰爭還要持續下去。對於Emma的調皮，飼主笑稱已經習慣了，貓是自由自在的生物，牠完全沒在反省，主人對此也不會真的動怒就是了。

網友表示：「突然僵住也太可愛」、「牠只是想幫忙餵魚飼料啦」、「是晚餐沒吃飽嗎」、「鬼鬼祟祟的樣子好萌」。

⭐️「寵物健康我守護」徵文邀稿中 賺獎金6000元幫毛孩加菜！

陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情）

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！