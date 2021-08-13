「奇怪的視線盯著」 貓與玻璃櫥窗的組合 網友：對不起打擾了

許多店家常常將店內商品陳列在玻璃櫥窗裡，但路人經過可能不是想看商品而是稍微整理服裝、頭髮，又或者只是不經意撇了一眼，也沒有注意櫥窗裡的擺飾。但近期就有日本網友貼出非常吸睛的「櫥窗裝飾」，讓其他網友看了也紛紛表示「這真的太吸引人了！」

日本網友「味付けめんまP @yuuki122606」在推特表示自己某天晚上走在路上時，經過一間蕎麥麵店，這時他發現櫥窗裡有什麼東西怪怪的，居然就發現有隻貓停在櫥窗上面，才驚覺原來剛剛盯著自己的竟然是店家養的貓！原PO把文章放到Twitter上之後，引起不少網友關注，幫然也包含遇過類似場面的人，因此有不少人把自己目睹「櫥窗貓」的照片跟著上傳，才發現原來不是只有原PO有過這種被盯著的感覺。

而原本這間蕎麥麵店在當地似乎相當知名，店裡頭兩隻店貓分別叫「ぺたくん」、「こたちゃん」，個性溫和，不怕人且喜與人親近，沒事做的時候就會待在窗邊看外面的風景，也就是這個時候被網友目擊到了，所以實際情況是經過的人類打攪到店貓看風景了。

店貓待在店裡已經有很長一段時間，也被不少路過的網友拍下來，看來貓不是只有跟紙箱很搭而已，跟玻璃在一起也產生出一種特殊的化學反應，吸引著路過的人呢！

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