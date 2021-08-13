寵物知識+／貓咪主動靠過來高高翹起屁股 代表什麼意思？

愛貓來到面前，把屁股翹得老高，這個動作對許多飼主來說是非常熟悉的動作，然而這代表什麼意思？

根據ねこのきもち訪問獸醫師，醫師表示這代表貓咪想跟你親近，希望你摸摸牠，這時可以摸摸或拍拍尾巴的根部，會讓牠很舒服。

獸醫指出，尾巴根部有許多會散發費洛蒙的腺體分布，給予刺激的話能讓貓咪愉悅；還有另外一說是骨盆處有不少神經，撫摸能讓貓感到舒服。

主人可以拍拍屁股的根部讓貓咪舒服。圖取自推特

當遇到貓咪主動靠過來加上屁股抬起，飼主最好的處置方式是溫柔撫摸貓咪尾巴的根部，直到牠把翹起的屁股放下。

另外，貓咪發情也可能會有屁股高舉的行為，這時即使不去撫摸牠也會一直抬高；然而發情的翹屁股和想要討拍的展現不太相同，發情時會有特別的叫聲、在床上磨蹭等，這是只想討摸摸時所沒有的動作。

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