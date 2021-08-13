快訊

合作社淪為邊緣事業？他列數據指出核心問題

大雨炸半小時 新北永和國光路「水淹膝蓋」成生態池

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寵物知識+／貓咪主動靠過來高高翹起屁股 代表什麼意思？

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪屁股翹得高高的，通常是想給主人撫摸。圖取自推特
貓咪屁股翹得高高的，通常是想給主人撫摸。圖取自推特

愛貓來到面前，把屁股翹得老高，這個動作對許多飼主來說是非常熟悉的動作，然而這代表什麼意思？

根據ねこのきもち訪問獸醫師，醫師表示這代表貓咪想跟你親近，希望你摸摸牠，這時可以摸摸或拍拍尾巴的根部，會讓牠很舒服。

獸醫指出，尾巴根部有許多會散發費洛蒙的腺體分布，給予刺激的話能讓貓咪愉悅；還有另外一說是骨盆處有不少神經，撫摸能讓貓感到舒服。

主人可以拍拍屁股的根部讓貓咪舒服。圖取自推特
主人可以拍拍屁股的根部讓貓咪舒服。圖取自推特

當遇到貓咪主動靠過來加上屁股抬起，飼主最好的處置方式是溫柔撫摸貓咪尾巴的根部，直到牠把翹起的屁股放下。

另外，貓咪發情也可能會有屁股高舉的行為，這時即使不去撫摸牠也會一直抬高；然而發情的翹屁股和想要討拍的展現不太相同，發情時會有特別的叫聲、在床上磨蹭等，這是只想討摸摸時所沒有的動作。

⭐️「寵物健康我守護」徵文邀稿中 賺獎金6000元幫毛孩加菜！

陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！

貓咪 獸醫師 寵物

延伸閱讀

毛孩生病怕荷包大失血？保險業務教你挑對寵物險有眉角

睡過頭來不及送主人出門 博美崩潰「一灘爛泥」躺玄關面壁

影／柴犬玩泥巴「嘴巴一團黑」天真燦笑 主人又怒又笑：敗給他了！

疫苗局外人 獸醫師苦笑：等輪到時應該大家都能打了

相關新聞

馬來貘寶寶可愛外表萌翻眾人 北市動物園再添新生命

台北市立動物園再添新生命。馬來貘「貘莉」在10日晚間平安但下一隻母的馬來貘寶寶，母女均安，而11個月大的馬來貘「貘豆」也...

寵物知識+／貓咪主動靠過來高高翹起屁股 代表什麼意思？

愛貓來到面前，屁股高高舉起，這個動作對許多飼主來說是非常熟悉的動作，然而這代表什麼意思？ ねこのきもち訪問獸醫師，醫師表示這代表貓咪想跟你親近，希望你摸摸牠，這時可以摸摸尾巴的根部，會讓牠很舒服。

稀有迷鳥彩䴉在台南學甲北門農田現蹤 一次3隻鳥友驚喜

稀有迷鳥彩䴉今天在台南市學甲、北門農田發現3隻不同個體，吸引許多鳥友前來搶拍難得的彩䴉覓食棲息情況，拍鳥俱樂部社長黃蜀婷...

睡過頭來不及送主人出門 博美崩潰「一灘爛泥」躺玄關面壁

對狗狗來說，主人就是牠的全世界，平日白天人類出門上班上課，總讓狗狗備感寂寞。一隻博美每天固定要送主人出門，有天起床後主人已不在了，頓時生無可戀地癱在玄關面壁。

【寵物保健徵文示範作】小賴／我家跩貓過度舔毛竟是因為一個鈴鐺？

我家養了一隻跩貓，從小就領養過來，剛帶回家的時候常常踩到他或被他絆倒，而且家裡還有行動不便的身障人士，想說有鈴鐺比較不會被暗算。

搶救草鴞 跨域合建高屏生態藍圖

屬中型貓頭鷹的草鴞，因棲地和人類重疊，數量漸稀，被列第一級瀕危保育類，林務局屏東林區管理處為此制定保育方案，委託屏科大野...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。